경북도 '식품한류산업국' 출범, "K-푸드 세계화 전담"

경북도는 10일 식품산업, 푸드테크, 식문화 콘텐츠, K푸드 세계화를 전담하는 '식품한류산업국'을 출범했다고 밝혔다.

도는 지역의 풍부한 농·임·축·수산물 등 다양한 식재료와 전통 식문화 자산, 첨단 푸드테크, 한류 콘텐츠를 융합해 식품산업을 반도체 산업 이상의 고부가가치 미래 전략산업으로 육성한다는 구상이다.

경북도청 전경. 경북도 제공

조직개편을 통해 신설한 식품한류산업국을 중심으로 그동안 원물 생산과 단순 1차 가공에 머물던 지역 농식품 산업을 인공지능(AI)·스마트 제조·바이오 기술이 결합한 첨단산업으로 대전환한다는 전략이다.

식품한류산업 육성 종합계획 수립 및 시행, 식품산업 투자유치 및 푸드테크 기업 지원, 식품 관광 활성화 및 식문화 진흥, K-푸드 해외 인증 및 수출 거점 확보 등을 중점 추진한다.

그린 바이오산업 육성지구(포항·안동·상주·의성·예천)와 식품융합클러스터(마·생강·오미자·헴프)를 거점으로 청송 사과, 의성 마늘, 영주 풍기인삼 등 지역 특화 원료를 활용한 고령친화식품 및 건강기능식품 연구개발도 적극 지원할 계획이다.

포항·구미·의성의 3대 푸드테크 연구지원센터를 중심으로 중소·중견 식품기업을 위한 AI 기반 식품 자율 제조 공정과 로봇 자동화 실증도 함께 추진한다.

이와 함께 '수운잡방'과 '음식디미방' 등 경북의 옛 음식 조리서를 바탕으로 전통 식문화 자산을 지식재산화하고, 독창적인 '경북 K미식벨트'를 구축, 식품산업과 관광·문화산업 간 시너지를 높여 나갈 방침이다.

이철우(사진) 경북도지사는 "경북의 우수한 농산물과 식문화 헤리티지에 첨단기술과 한류를 연계해 세계적인 K푸드 대표 기업이 경북에서 나오도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

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