조승우, 박경림과 댄스…알고 보니 ‘흥’ 넘치는 매력의 소유자

방송인 박경림이 조승우와의 친분을 언급하며 그의 인간적인 면모를 직접 소개했다.

9일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’에는 박경림이 출연해 과거 배우 조승우와 함께 무대에 올랐던 장면이 화제로 떠올랐다.

방송인 박경림이 조승우와의 친분을 언급하며 그의 인간적인 면모를 직접 소개했다. SBS Entertainment

프로그램 진행자 서장훈은 “조승우와 함께한 무대가 화제였다”며 두 사람이 함께 ‘착각의 늪’을 부르며 안무까지 선보였던 영상을 언급했다. 영상 속 박경림은 노래를 부르며 안무를 선보였고 옆에서 조승우는 그에 맞춰 춤을 췄다. 특히 그는 박경림의 “한번 더”라는 구호에 맞게 힘차게 안무를 보였다.

영상을 본 서장훈은 “조승우 씨가 굉장히 내향적이라더라”고 언급하며 노래는 물론 춤까지 선보이는 모습이 의외였다는 반응을 보였다.

이에 박경림은 조승우에 대해 친근하게 이야기하며 두 사람의 가까운 사이임을 드러냈다. 특히 조승우의 성격에 대해 “내향적이지만 굉장히 유머러스하고 재미있는 걸 좋아하는 친구이다”고 설명했다.

두 사람의 인연은 영화 ‘내부자들’을 계기로 시작됐다. 박경림은 당시 조승우와 처음 만났던 상황을 떠올리며, 일정이 끝난 뒤 조승우가 진행 과정이 재미있었다는 이야기를 했다고 밝혔다.

“그날 진행이 굉장히 진지했다”고 생각한 박경림은 단순히 재미있었다는 말만 남긴 것이 아니라 어떤 부분이 재미있었는지 구체적으로 질문했고, 조승우가 자세히 답하자 이를 계기로 두 사람은 가까워지기 시작했다.

평소에는 자신의 감정을 크게 드러내지 않더라도 친한 사람들과 함께하며 에너지를 발산한 조승우와의 일화는 그의 인간적인 매력을 한층 돋보이게 했다.

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