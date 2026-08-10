여름 휴가철 바닷가에서 해파리 쏘임 주의하세요

제주시 구좌읍 행원리 앞바다에 대형 노무라입깃해파리가 떠다니고 있다. 연합뉴스

본격적인 여름 휴가철을 맞아 바닷가를 찾는 피서객이 늘면서 해파리 쏘임 사고에 대한 각별한 주의가 요구된다.

특히 해파리 등 바다동물과 접촉해 치료받은 환자의 상당수가 8월에 집중되는 만큼 물놀이 전 해파리 출현 여부를 확인하고 피부 노출을 최소화해야 한다.

10일 행정안전부에 따르면 최근 5년(2021~2025년)간 해파리·말미잘·불가사리 등 바다동물과 접촉했다가 치료받은 환자는 모두 3825명이다.

이 중 43.4%가 8월에 발생해 한여름에 피해가 집중되는 것으로 나타났다.

국립수산과학원의 해파리 모니터링에서도 독성이 있는 노무라입깃해파리와 보름달물해파리의 출현율이 높아지고 있어 여름철 연안에서 각별한 주의가 필요하다.

해파리 쏘임을 예방하려면 물에 들어가기 전 주변에 해파리가 있는지 살펴보고, 전신수영복이나 긴소매 옷 등을 착용해 피부 노출을 최소화하는 것이 좋다.

해파리를 발견했다면 가까이 다가가거나 만지지 말고 물 밖으로 나오는 것이 안전하다.

해파리에 쏘였다면 즉시 물 밖으로 나와야 한다. 피부가 따끔거리거나 통증이 느껴질 경우에도 같은 조치를 취해야 한다.

해파리에 쏘인 뒤에는 피부에 남아 있는 촉수를 제거해야 하지만 맨손으로 만지거나 쏘인 부위를 문지르면 안 된다.

국립수산과학원은 쏘인 부위를 바닷물이나 생리식염수로 충분히 세척할 것을 안내하고 있다. 특히 수돗물로 씻을 경우 피부에 남아 있는 자포가 자극돼 독침 발사가 증가할 수 있어 주의해야 한다.

통증이 계속된다면 약 45도 안팎의 온찜질로 통증을 완화할 수 있다.

호흡곤란이나 의식불명, 전신 통증 등 심한 증상이 나타난다면 즉시 의료진의 도움을 요청하고 병원에서 치료받아야 한다. 필요한 경우 심폐소생술 등 응급조치도 실시해야 한다.

우리나라 연안에는 노무라입깃해파리를 비롯해 유령해파리, 커튼원앙해파리 등 독성을 가진 해파리가 출현한다.

특히 노무라입깃해파리는 최대 2m까지 자랄 수 있으며 중국 연안에서 발생해 해류를 따라 우리나라 해역으로 유입된다. 독성이 강해 쏘임 피해뿐 아니라 어업에도 피해를 줄 수 있다.

행안부와 수산과학원은 여름철 해수욕객이 늘면서 해파리와 접촉할 가능성도 커지는 만큼 물놀이 전 해파리 출현 여부를 확인하고, 해파리를 발견했을 때는 가까이 가지 않는 등 안전수칙을 지켜달라고 당부했다.

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