삼성물산 준지, 중국 럭셔리 시장 본격 진출

삼성물산 패션부문이 미스토홀딩스와 손잡고 중국 럭셔리 시장에 본격적으로 진출한다.

삼성물산 패션부문의 글로벌 디자이너 브랜드 준지(JUUN.J)는 미스토홀딩스와 중화권 유통 사업에 대한 전략적 파트너십 계약을 체결하고 중국 베이징 싼리툰 타이쿠리에 신규 매장을 오픈했다고 10일 밝혔다.

준지 베이징점 외관. 삼성물산 제공

싼리툰 타이쿠리는 베이징 주재 각국 대사관이 밀집한 싼리툰에 위치한 대규모 개방형 쇼핑몰이다. 베이징에서 가장 현대적이고 화려한 상권으로 현지 젊은층의 큰 인기를 얻고 있으며, 준지는 글로벌 브랜드부터 로컬 디자이너 브랜드까지 한데 모여 있는 핵심 입지에 매장을 열었다.

지난 7일 진행한 준지 베이징점 그랜드 오프닝 행사는 삼성물산 패션부문과 미스토그룹 관계자, 현지 유통 및 패션업계 관계자 등이 참석했다. 행사에는 준지 앰배서더로 활동하고 있는 배우 안효섭과 중국 배우 황이도 참석해 자리를 빛냈다.

준지는 지난달 초 중국 최대 온라인 플랫폼 티몰에 입점하고, 쓰촨성을 대표하는 하이엔드 상권에 청두점을 열었다. 준지는 이번 베이징점에 이어 연말까지 1개의 매장을 추가로 개점하고 중국 주요 도시 핵심 상권에 순차적으로 매장을 오픈해 나갈 계획이다.

준지는 현재 남성복과 여성복을 선보이고 있으며, 해외사업은 유럽과 미주, 아시아권에서 홀세일을 중심으로 운영해왔다. 단독 매장을 통한 본격적인 해외 사업 확대를 위해 다각도로 검토하다가 미스토홀딩스와 함께 중국 시장에 진출하기로 결정했다.

미스토그룹은 위챗, 샤오홍슈 등 중국 주요 플랫폼을 활용한 디지털 마케팅과 오프라인 리테일 전략을 연계해 프리미엄 소비층과의 접점을 확대하면서, 준지의 중화권 사업을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

삼성물산 패션부문 관계자는 “지난해 에잇세컨즈가 필리핀에 진출하여 안정적인 성장세를 보이고 있는 가운데 올해는 준지가 중국 력셔리 시장에서 새로운 성과를 내려 한다”면서 “삼성물산 패션부문은 앞으로도 글로벌 사업을 지속 확대하여 K패션 위상을 높이는데 기여해 나갈 것”이라고 말했다.

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