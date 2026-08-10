코스닥 오늘도 4%대 질주에 ‘매수 사이드카’…코스피는 6320선 반등

코스피가 10일 장 초반 상승 흐름을 보이며 3거래일 만에 반등을 시도하고 있다. 코스닥 지수는 코스피 대비 강한 오름세를 지속하며 4%대 급등하며 장중 매수 사이드카가 발동했다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시55분 기준 코스피는 전 거래일 대비 62.27포인트(0.99%) 오른 6321.04를 기록 중이다. 지수는 전장보다 47.56포인트(0.76%) 상승한 6306.33으로 개장한 뒤 장중 6390선까지 오르기도 했다.

코스피가 상승 출발한 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼있다. 연합뉴스

유가증권시장에서 외국인이 2808억원을 순매도하는 가운데 개인과 기관이 각각 24억원, 2616억원을 순매수하며 지수를 받치고 있다.

국내 증시의 상방 압력은 지난주 말 뉴욕증시에서 기술주와 반도체주가 상승한 영향이다. 다우존스30산업평균지수(0.28%)와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수(0.62%), 나스닥종합지수(1.30%)가 일제히 올랐으며, S&P500지수는 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. 필라델피아반도체지수도 2.56% 상승하며 반도체 업황 우려를 일부 완화했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자와 SK하이닉스는 전 거래일 대비 각각 1.30%, 1.62% 오르고 있다. 삼성전기(2.35%), SK스퀘어(0.11%), 현대차(1.39%) 등도 오름세다. 한화에어로스페이스는 5.29% 상승 중이다. 반면 KB금융(-3.30%), 삼성바이오로직스(-0.58%) 등은 내림세다.

같은 시각 코스닥은 전장보다 37.84포인트(4.74%) 오른 836.65를 기록 중이다. 코스닥은 8.85포인트(1.11%) 오른 807.66으로 개장해 상승 폭을 확대했고 오전 9시50분엔 매수 사이드카까지 발동햇다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 1353억원, 1142억원을 순매수하고 있으며, 개인은 2469억원을 순매도 중이다.

코스닥 시가총액 1위 알테오젠이 12.79% 오르고 있으며, 주성엔지니어링(8.45%), 원익IPS(7.36%), HLB(7.24%), 에이비엘바이오(5.66%), 에코프로(5.00%), 에코프로비엠(4.67%), 리가켐바이오(4.59%), 리노공업(3.96%), 레인보우로보틱스(3.23%) 등 주요 종목이 일제히 상승세를 보이고 있다.

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