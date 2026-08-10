"쓰고 찍고 기억해요" 보훈부, 모나미·포토이즘과 광복절 이벤트

제81주년 광복절을 맞아 국가보훈부가 문구기업 모나미, 글로벌 포토부스 브랜드 포토이즘과 손잡고 민관 협업 이벤트를 진행한다.

국가보훈부는 10일 이같은 내용의 ‘광복절 협업 이벤트’를 추진한다고 밝혔다.

이번 협업으로 발생한 수익금은 독립유공자 후손 지원에 활용될 예정이다.

모나미와는 대표 볼펜 ‘BP153’을 활용한 5본입 세트 ‘BP153 광복 81주년 에디션’ 출시에 맞춰 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 진행한다.

에디션은 △윤동주 시인 △안중근 의사 △이육사 시인 △유관순 열사의 정신을 담은 볼펜 4종과 광복 기념 문구를 적용한 볼펜 1종으로 구성됐다.

해당 제품은 모나미 네이버 브랜드스토어와 모나미스토어, 전국 오프라인 문구점 등에서 구매할 수 있으며, 판매 수익금 전액은 독립유공자 후손 지원을 위해 기부된다.

포토이즘과는 14∼17일 전국 매장에서 광복 81주년 기념 한정 프레임을 선보이는 이벤트를 진행한다.

대한민국 최고(最古)·최대(最大) 태극기인 ‘데니 태극기’를 비롯해 △남상락 자수 태극기 △한국광복군 서명문 태극기 △서울 진관사 태극기 △오늘날의 태극기 등을 활용한 프레임이 운영된다.

수익금 일부도 독립유공자 후손 지원을 위해 기부할 계획이다.

권오을 국가보훈부 장관은 “국민이 글을 쓰고 사진을 찍는 일상의 소소한 순간을 통해 자랑스러운 역사를 기억하는 뜻깊은 계기가 될 것”이라고 말했다.

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