코스닥 4~5% 급등에 매수 사이드카…이달만 3차례

코스닥지수가 10일 급등하며 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 50분 48초께 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.

10일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등 시황이 표시되고 있다.

발동 시점 당시 코스닥150선물은 전일 종가보다 83.30포인트(6.05%), 코스닥150 지수는 85.63p(6.25%) 상승했다.

코스닥에선 지난달 31일에 이어 이달 3, 4일 3거래일 연속 매수 사이드카가 발동된 바 있다. 매수 사이드카 발동은 이달에만 6거래일 중 세 차례를 기록했다.

코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매 거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

사이드카가 해제된 오전 9시 58분 현재 코스닥 지수는 4.86% 오른 838.60에 거래 중이다. 코스닥 지수는 이후 5%대로 상승폭이 확대됐다.

같은 시각 코스피는 0.61% 오른 6,297.03이다.

<연합>

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