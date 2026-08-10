빅뱅, 19일 데뷔 20주년 맞아 신곡 ‘빅’ 발표

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년 기념일인 오는 19일 새 디지털 싱글 ‘빅(BiiiG)’을 발표한다고 YG엔터테인먼트가 10일 밝혔다.

YG는 이날 공식 블로그에 신곡 발매 포스터를 공개했다.

포스터에는 어둠 속에서 빛나는 파랑·빨강·노랑의 세 가지 조명과 그 아래 자리한 멤버들의 실루엣, ‘BiiiG’ 타이포그래피가 어우러졌다.

빅뱅이 팀으로 신곡을 발표하는 것은 2022년 4월 ‘봄여름가을겨울’ 이후 4년 4개월 만이다.

YG는 “‘빅’은 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅의 현재를 가장 선명하게 보여주는 곡”이라며 “오랜 시간 자신들만의 음악 세계를 구축해 온 빅뱅이 선보일 또 다른 음악적 스펙트럼을 기대해 달라”고 전했다.

제목 ‘빅’은 ‘크다’, ‘거대하다’라는 뜻의 영어 단어 ‘빅(BIG)’에서 착안했다. 팀명인 빅뱅(BIGBANG)의 정체성과도 자연스럽게 맞닿아 있다는 설명이다.

2006년 데뷔한 빅뱅은 ‘거짓말’, ‘마지막 인사’, ‘하루하루’, ‘판타스틱 베이비’, ‘뱅뱅뱅’ 등 다수의 히트곡을 내며 K팝 2세대를 대표하는 그룹으로 자리매김했다. 멤버들이 작곡과 프로듀싱에 직접 참여해 힙합을 기반으로 한 음악적 역량을 보여줬고, 독창적인 패션과 무대 연출로도 큰 화제를 모았다.

빅뱅은 오는 21∼23일 고양종합운동장 주경기장에서 데뷔 20주년 기념 월드투어 ‘XX : 코스모스(COSMOS)’의 막을 올린다.

이후 북미·유럽·오세아니아·아시아 등 전 세계 19개 도시에서 총 33회 공연을 열고 팬들과 만날 예정이다.

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