李대통령, 10일 메가프로젝트 2차회의…부지·용수 등 점검

이재명 대통령은 10일 오후 청와대에서 민관합동 회의를 열고 대규모 지역 투자 사업인 '3대 메가프로젝트'의 추진 상황을 직접 점검한다.



회의에는 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 강훈식 대통령비서실장과 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장 등 정부 관계자들이 다수 참석한다.

이재명 대통령과 윤호중 행정안전부 장관이 지난 7일 청와대 영빈관에서 열린 진실화해위 3기 출범 계기 국가폭력 피해자 위로 오찬에서 대화를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

김용관 삼성전자 사장과 정승일 SK 미래성장담당 사장은 물론 호남 반도체 클러스터가 들어설 광주 군 공항 부지를 관할하는 합참의장과 공군 참모총장, 전남광주통합특별시장도 참석한다.



이 대통령의 모두발언 이후 반도체 클러스터 부지의 전력·용수 공급 계획, 정부 차원의 규제 혁신 추진방안, 충청권·영남권 메가프로젝트 추진 계획 등이 논의될 예정이다.



청와대는 "메가프로젝트의 신속한 이행 지원뿐만 아니라 투자 성과를 전 지역과 산업 생태계 전반으로 확산하기 위한 방안들을 논의하는 자리"라고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지