무신사 뷰티, 연중 최대 행사 '무뷰페'… 최대 80% 할인

무신사 뷰티는 오는 24일까지 연중 최대 규모의 온오프라인 뷰티 행사 '무뷰페'를 진행한다고 10일 밝혔다.



이번 행사에 브랜드 660개가 참여해 상품 1만4천545개를 최대 80% 할인 판매한다.

무신사 뷰티는 오는 24일까지 연중 최대 규모의 온오프라인 뷰티 행사 '무뷰페'를 진행한다. 무신사 제공

행사 첫날에는 중복 적용할 수 있는 30% 할인 쿠폰과 10% 장바구니 쿠폰을 제공한다.



행사 기간 맥, 나스, 비오템, 에스트라, 바닐라코, 닥터지, 비플레인, 토리든, 셀렉스 등 브랜드 15개의 대표 상품을 특별 할인가에 판매하는 '브랜드 릴레이 특가'를 운영한다.



최대 69만원 상당의 정품으로 구성한 랜덤박스를 10일과 14일, 20일 정오에 선보이며 뷰티 상품을 처음 구매하는 고객을 대상으로 한 '100원딜'도 진행한다.



패션과 뷰티 브랜드가 협업한 한정 상품도 선보인다. 오드타입과 허그유어스킨, 피브와 해브어웨일, 자빈드서울과 기호, 롬앤과 로라로라, 배리웨이와 파인드카푸어 등의 브랜드가 참여해 협업 상품 5종을 출시한다.



차별화된 제품 경쟁력을 갖춘 신진 뷰티 브랜드 20곳을 선정해 대표 상품을 소개하는 '라이징 뷰티' 기획전도 마련했다.



오는 21∼23일엔 성동구 성수동에서 오프라인 행사 '무뷰페 인 성수'를 연다.



지난달 31일 판매를 시작한 무뷰페 인 성수의 슈퍼 얼리버드 입장권은 48초 만에 매진돼 역대 행사 중 최단 시간 완판 기록을 세웠다. 얼리버드와 일반 입장권도 각각 판매 시작 1분대에 모두 소진됐다.



무신사 뷰티 관계자는 "역대급 할인 혜택부터 패션·뷰티 협업 상품, 라이징 브랜드까지 무신사 뷰티만의 차별화된 콘텐츠를 준비했다"며 "무신사가 제안하는 '넥스트 뷰티'를 직접 경험할 수 있는 행사가 될 것"이라고 말했다.

<연합>

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