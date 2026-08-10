‘효리수’ 수영 “우리는 원래 웃겨…셋이 모이니 시너지 나온 것”

그룹 소녀시대 멤버 수영이 효연, 유리와 함께 진행 중인 유튜브 프로젝트 ‘효리수’의 인기를 체감하고 있다고 밝혔다. 특히 기존 소녀시대 팬층과 다른 연령대의 시청자들이 자신을 알아보는 경우가 늘었다고 전했다.

최근 유튜브 채널 ‘채널 십오야’에는 영화 ‘오케이 마담2’ 출연진인 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남, 박진주, 려운, 수영이 함께한 영상이 공개됐다.

영상에서 대화 도중 엄정화가 방문했던 와인 바에 대한 이야기가 나왔고, “그런 곳 가려면 많이 가려야 되지 않냐”라는 나영석 PD의 질문에 수영은 “전혀 그렇지 않다”라고 답했다. 이에 이상윤은 “수영이가 성격이 좋아서 가리는 게 별로 없다”고 거들었다.

효리수. 효연 인스타그램 캡처

또한 수영은 최근 자신의 인지도에 변화가 생겼다며 “‘요즘에는 어린 친구들이 나를 좀 알아본다. 효리수 때문에 연령대가 좀 달라졌다’”고 말했다.

‘효리수’는 소녀시대 멤버 효연, 유리, 수영이 함께 활동하는 유튜브 프로젝트다. 세 사람은 콘텐츠를 통해 기존 음악 활동에서 보여주지 않았던 일상적인 모습과 예능감을 선보이며 화제를 모았다. 프로젝트에 대한 관심이 이어지면서 정식 데뷔도 확정됐다.

엄정화는 세 사람의 활동을 지켜봤다며 효연의 예능감을 언급했다. 그는 “너희 너무 웃기더라. 효연은 원래 그렇게 웃기냐”고 물었다. 그러자 수영은 “(효연이) 원래 그렇게 웃기다”고 답했다.

이어 수영은 세 사람이 새로운 모습을 보여준 것이 아니라 그동안의 모습을 자연스럽게 드러낸 것이라고 설명했다. 그는 “사실 여태까지 숨겨온 게 하나도 없는데 사람들이 ‘숨기면서 사느라 얼마나 힘들었냐’더라. 숨긴 적이 없다. 원래 쭉 그렇게 살았다”고 말했다.

수영은 “이렇게 셋이 있을 때 더 까불고 시너지가 커지는 게 있다. 그렇게 모이니까 더 재미있는 순간들이 많아진 것 같다”고 덧붙였다.

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