더위 수그러들었지만…오늘도 한낮 체감 33도 안팎 무더워

전국적으로 체감온도가 최고 33도 안팎까지 오르는 더위가 10일에도 이어진다.



강원은 횡성과 원주를 제외하면 폭염특보가 전부 해제됐을 정도로 전주에 견주면 더위가 수그러들었지만, 한낮엔 여전히 예년에 견줘 다소 더 덥겠다.

폭염이 다소 누그러진 날씨를 보이는 지난 9일 서울 시내 상공에 푸른 하늘과 흰 구름이 대비되고 있다.



오전 8시 주요 도시 기온을 보면 광주 28.1도, 부산 27.1도, 인천 26.6도, 서울·대전 26.1도, 대구 25.7도, 울산 25.5도 등으로 대체로 25∼26도 안팎에 머물고 있다.



낮 최고기온은 27∼34도일 것으로 예상된다.



우리나라로 북동풍이 불면서 강원동해안·산지와 영남에 아침까지, 제주에 오전까지 비가 이어지겠다. 더 내릴 비의 양은 5㎜ 안팎으로 적겠다.



당분간 전남서해안과 남해안, 동해안, 제주해안에 너울이 유입되겠다.



높은 물결이 해안으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘어 들이치기도 하겠으니 해안엔 되도록 가지 말고 저지대에서는 침수되지 않게 대비해야 한다.



동해남부해상(울산앞바다 제외)에 이날까지, 남해동부안쪽먼바다·남해서부동쪽먼바다·제주북부앞바다에 11일까지, 제주해상(북부앞바다 제외)·남해동부바깥먼바다·서해남부먼바다(북쪽안쪽먼바다 제외)에 12일까지 바람이 시속 30∼70㎞(9∼20㎧)로 거세게 불고 물결이 2∼4ｍ로 높게 일겠다. 제주남쪽먼바다는 이날 오전까지 물결의 높이가 최고 5ｍ에 달하겠으니 주의해야 한다.

<연합>

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