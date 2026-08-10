김희철, ‘태극기 논란’ 결국 사과 “공간감각 부족·성급함이 부른 제 잘못”

그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 한 지자체의 광복절 기념 현수막 속 태극기를 오해해 비판했던 것과 관련해 사과했다. 현수막 속 태극기는 독립운동가가 태극기를 흔드는 모습을 아래에서 올려다본 구도로 제작된 것으로 확인됐다.

김희철은 지난 9일 자신의 인스타그램을 통해 “하루 만에 사과문을 보는 여러분들께서는 황당하시겠지만 제 잘못이 있다”며 고개를 숙였다.

앞서 인천시는 지난 6일 제81주년 광복절을 앞두고 ‘빛을 되찾은 그날’이라는 문구와 독립운동가가 양손으로 태극기를 들고 있는 모습이 담긴 기념 현수막을 게시했다.

이후 SNS를 중심으로 현수막 속 태극기의 위아래가 뒤집힌 것 아니냐는 지적이 제기됐다. 김희철 역시 해당 게시물에 거친 표현의 댓글을 남기며 비판에 가세했고, 슈퍼주니어 멤버 최시원도 태극기 이모티콘을 남겼다.

그러나 논란이 커지자 인천시는 현수막 속 태극기가 잘못 제작된 것이 아니라고 해명했다. 인천시는 “현수막 속 태극기는 독립운동가가 태극기를 흔드는 모습을 아래에서 올려다본 구도”라며 “보는 방향과 위치를 고려하면 정상적으로 표현된 문양”이라고 설명했다.

다만 시민들의 오해를 줄이고 불필요한 논란을 막기 위해 지난 8일 해당 현수막을 철거했다. 김희철은 이 같은 설명을 접한 뒤 자신의 판단이 성급했다고 인정했다.

그는 “사람이 태극기를 들고 있는 형태는 제대로 인지하지 못하고 순간 태극 그림만 보고선 화를 냈다”며 “공간감각능력 부족과 성급함이 부른 명백한 제 잘못이다. 죄송하다”고 밝혔다.

이어 “자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란다고, 요즘 자꾸 태극기를 거꾸로 달거나 그리는 사람, 영상, 사진들이 많이 보여서 제 속에 화가 많이 쌓여 있었나 보다”고 설명했다.

그러면서 “그림을 깊게 보지 못한 제 잘못이고 잘못하면 사과하는 게 당연한 이치기에 신중하지 못했던 저를 꾸짖어 달라”며 거듭 사과했다.

김희철은 정치적인 의도가 있었던 것은 아니라는 점도 분명히 했다. 그는 “좌우를 떠나 우리나라 국기에 대한 마음이었을 뿐”이라며 “저를 포함해 앞으로는 태극기가 다른 의미나 오해로 변질되지 않길 바란다”고 덧붙였다.

한편 이번 논란과 관련해 서경덕 성신여대 교수는 태극기 자체가 잘못된 것은 아니지만 시민들에게 오해를 살 수 있는 표현이었다는 취지의 의견을 밝힌 바 있다.

김희철이 자신의 판단 착오를 인정하고 공개적으로 사과하면서 태극기 현수막을 둘러싼 논란도 일단락되는 분위기다.

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