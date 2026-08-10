오늘 낮 최고 34도 폭염·열대야 계속…아침까지 곳곳 비·해안가 너울 주의 [오늘날씨]

서울 한낮 기온아 39도까지 치솟으며 폭염이 이어진 지난 6일 서울 마포구 홍대입구역 인근에서 겉옷과 모자로 무장한 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

월요일인 10일, 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 낮 최고체감온도가 33도 안팎까지 오르는 무더운 날씨가 이어진다. 밤사이 기온이 25도 이하로 떨어지지 않는 열대야 현상도 지속될 것으로 보여 출근길 체력 관리와 온열질환 예방에 주의가 필요하다.

이날 기상청에 따르면 오늘 아침까지 강원 동해안·산지와 경상권, 오전까지 제주도에 5mm 안팎의 비가 내리는 곳이 있다. 충북 남부와 전북, 전남 남해안에도 아침까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있어 출근길 안전운전에 유의해야 한다.

오늘 낮 최고기온은 27~34도로 평년과 비슷하거나 조금 높으며, 내일(11일) 아침 최저기온은 19~25도, 낮 최고기온은 27~34도로 당분간 찜통더위가 이어질 전망이다.

해상과 해안가 안전사고에도 각별한 주의가 요구된다. 제주도 해상과 남해 먼바다, 서해 남부 먼바다, 동해상에는 매우 높은 물결이 일고, 전남 서해안과 남해안, 동해안, 제주도 해안을 중심으로는 강한 너울이 유입된다. 높은 물결이 백사장이나 갯바위, 방파제를 넘을 수 있어 피서객과 낚시객은 해안가 접근을 자제해야 한다.

강원 산지에는 당분간 낮게 깔리는 구름의 영향으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼거나 이슬비가 내리는 곳이 있으며, 제주도에는 오늘까지 순간풍속 초속 20m(산지 초속 25m) 이상의 매우 강한 바람이 분다.

기상청 관계자는 “당분간 무더위와 열대야가 계속되는 만큼 수분을 충분히 섭취하고 야외 작업을 줄이는 등 건강관리에 각별히 유의해달라”고 당부했다.

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