김희철, 결국 '거꾸로 태극기' 사과 "깊게 보지 못했다"

그룹 '슈퍼주니어' 멤버 김희철이 한 지자체 광복절 현수막 속 태극기를 오해해 거세게 비판했던 일에 대해 사과했다.

김희철은 9일 소셜 미디어를 통해 "공간감각능력 부족과 성급함이 부른 명백한 제 잘못이다. 깊게 보지 못했다"며 고개를 숙였다.

앞서 한 지자체가 제81주년 광복절을 맞아 게시한 현수막을 두고 태극 문양이 뒤집혔다는 논란이 일었다.

김희철 역시 거친 표현으로 비판에 가세했으나, 시는 "독립운동가가 태극기를 흔드는 모습을 아래에서 올려다본 구도"라고 해명했다.

다만 시는 시민들의 오해를 줄이기 위해 게시 이틀 만인 지난 8일 해당 현수막을 철거했다.

김희철은 "최근 태극기를 잘못 다는 사례가 자주 보여 화가 쌓여있었던 것 같다"며 "잘못하면 사과하는 게 당연하다. 신중하지 못했던 저를 꾸짖어 달라"고 전했다.

정치적 오해와 관련해서도 "좌우를 떠나 우리나라 국기에 대한 마음이었을 뿐"이라며 선을 그었다.

<뉴시스>

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