투표자 30% 줄기도 10% 늘기도…선관위 투표 끝난 뒤 조작 정황

6·3 지방선거 이후 중앙선거관리위원회가 공개한 경기 안성시 공도읍 한 투표소의 투표자 수가 당일 현장에서 취합한 규모보다 약 30% 줄어든 것으로 확인됐다.



반면 부산 수영구 광안1동에서는 최종 투표자 수가 현장 취합 규모보다 10% 넘게 늘었다.

지난 7월 31일 경기도 과천 중앙선관위 모습. 연합뉴스

서울뿐 아니라 전국적으로 현장 취합 투표자 수와 최종 투표자 수가 수백명씩 차이 나는 사례가 확인되면서 투표 종료 이후에도 통계 조작이 이뤄졌을 가능성을 의심하는 목소리가 커지고 있다.



10일 중앙선관위가 조국혁신당 정춘생 의원실에 제출한 '제9회 전국동시지방선거 투표자수 현황' 분석자료에 따르면 전국 3천558개 읍면동 중 절반이 넘는 1천971곳에서 크고 작은 오차가 발견됐다.



오차 범위가 100명 이상인 읍면동은 29곳으로, 서울과 경기, 전북, 충남, 강원, 경북, 부산 등 전국에서 발생했다.



경기 안성시 공도읍 제4투표소의 오후 6시 투표자 수는 2천105명, 최종 투표자 수는 1천494명이다.



오후 6시 투표자 수의 29%에 해당하는 611명이 줄어든 것이다.



경기 성남시 수정구 양지동 제1투표소도 최종 투표자 수는 1천358명인 반면 최종 투표자 수는 1천42명으로 316명이 줄었다.



경기 고양시 덕양구 행신4동 제2투표소도 916명에서 683명으로 최종 투표자 수가 감소했다.

지난 7월 29일 과천 중앙선거관리위원회의 모습. 지난 28일 법조계에 따르면 중앙선관위가 6·3 지방선거에서 투표자 수를 오입력한 지역이 충북 진천군과 경기 의왕·김포인 것으로 밝혔다. 연합뉴스

최종 투표자 수가 현장 집계보다 늘어난 곳도 있다.



부산 수영구 광안1동에서 오후 6시 기준 집계한 투표자수는 7천137명이었지만, 최종 투표자 수는 7천922명으로 785명이 늘었다.



광안1동 제2∼5투표소는 지방선거 당일 오후 5시와 6시 투표자 수가 동일했다. 투표 마감을 앞두고 투표자 수가 전혀 늘지 않다가 최종 집계 투표자 수는 800명 가까이 늘어난 것이다.



경기 평택시 비전1동은 투표소마다 100여명씩 오차가 발생해 총 348명이 늘었다.



전북 전주시 덕진구 송천2동 제7투표소에서는 최종 투표자 수가 164명 늘었는데, 오후 6시 기준 투표자 수 968명의 17%에 해당하는 규모다.



특히 투표용지 부족 사태가 발생했던 서울 강남구 개포2동과 송파구 가락2동에서는 최종 투표자 수가 각각 147명, 98명 늘었고, 송파구 거여2동은 오히려 최종 투표자가 102명 감소했다.

지난 6월 10일 중앙선관위 과천청사의 모습. 연합뉴스

선거 당일 투표자 수는 각 투표소에서 투표관리관이 수작업으로 확인해 읍면동 선관위에 보고한다.



이후 읍면동 선관위가 진행 상황을 전산에 입력하면 시도 선관위와 중앙선관위가 전산을 통해 확인하는 구조다.



투표를 마감하면 잔여투표용지 매수를 확인해 잠정 투표자 수를 보고하고, 최종 투표율은 개표결과에 따른 투표지 수로 정한다.



수작업으로 취합하기 때문에 최종 투표율 공개 전까지 오입력이 발생할 가능성이 열려 있다.



문제는 선관위가 지금까지 제대로 된 절차를 거쳐 오입력을 수정하지 않고, 다른 투표소에 분산 입력하거나 다음 시각 투표자 수에 반영하는 방식으로 통계를 조작한 정황이 드러났다는 점이다.



낮 시간대 오입력은 분산 입력 등 방식으로 통계 조작이 가능했으나, 투표 마감이 임박했거나 마감 이후 오입력을 확인했다면 다른 방식으로 수치 조정이 이뤄졌을 가능성도 있다.

제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 지난 6월 2일 광주 서구 김대중컨벤션센터에 마련된 개표소에서 선관위 관계자들이 투표지 분류기 최종 모의시험하고 있다. 연합뉴스

국민참정권 침해 진상규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 서울중앙지검 3차장검사)는 선관위가 오입력을 수정하기 위해 선거 종료 이후 투개표시스템에 재접속한 내역을 확인하고 이 과정에서 허위 입력이나 조작이 이뤄졌는지 들여다보고 있다.



선관위는 시간대별 투표자 수는 잠정 수치라 실제 투표자 수와 차이가 발생할 수밖에 없다는 입장이다.



그러나 선거 당일 투표율 추이는 유권자들이 투표 여부를 결정하고, 각 캠프에서도 막판 투표 독려에 나서는 중요 참고 지표인 만큼 이를 제때 수정하지 않은 선관위가 책임을 피하기 어려운 상황이다.



주요 지표에 대한 관리 부실만으로도 문제가 될 수 있는데, 선관위는 나아가 투표자 수를 임의로 입력해 통계를 왜곡한 것이다.



선관위가 선거 종료 이후에도 투개표시스템에 접근해 통계를 조작한 사실이 드러날 경우 선거 시스템 전반에 대한 신뢰도 타격 불가피할 것으로 전망된다.

<연합>

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