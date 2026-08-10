전주 농수산물시장 화재 4시간 만에 완진…인명피해 없어

밤사이 전북 전주시 농수산물시장에서 난 불이 인명피해 없이 약 4시간 만에 잡혔다.

9일 오후 11시 13분께 전북 전주시 덕진구 송천동의 한 농수산물시장에서 불이 나 소방 대원들이 진화하고 있다. 전북자치도소방본부 제공.

10일 전북특별자치도 소방본부에 따르면 전날 오후 11시 13분께 전주시 덕진구 송천동 농수산물시장 활어동에서 불이 났다.



소방 당국은 진화 인력과 장비를 투입해 이날 오전 1시 6분께 큰불을 잡은 데 이어, 오전 3시 32분께 불을 완전히 껐다.



화재 초기 내려졌던 대응 2단계와 이후 발령된 대응 1단계는 모두 해제됐다.



이 불로 인한 인명 피해는 현재까지 없는 것으로 전해졌다.



불이 난 활어동 건물에 있는 40개 점포 중 현재 19개 점포만 운영 중이며, 이들 상인 모두 소재가 파악됐거나 연락이 닿았다고 소방 당국은 밝혔다.



전주시는 한때 아파트 등 주택가와 인접한 시장의 화재 확산에 대비해 '인근 주민은 연기흡입 등 안전에 유의해달라'는 안전 안내 문자를 발송했다.



소방 당국은 상인과 목격자 등을 상대로 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.



도 소방본부 관계자는 "투입할 수 있는 인력과 장비를 모두 동원해 최대한 신속하게 불길을 잡았다"며 "유관기관과 함께 정확한 화재 원인을 밝힐 계획"이라고 말했다.

<연합>

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