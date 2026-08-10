전주 농수산물시장 화재 4시간 만에 완진…인명피해 없어

밤사이 전북 전주시 농수산물시장에서 난 불이 인명피해 없이 약 4시간 만에 잡혔다.
10일 전북특별자치도 소방본부에 따르면 전날 오후 11시 13분께 전주시 덕진구 송천동 농수산물시장 활어동에서 불이 났다.
소방 당국은 진화 인력과 장비를 투입해 이날 오전 1시 6분께 큰불을 잡은 데 이어, 오전 3시 32분께 불을 완전히 껐다.
화재 초기 내려졌던 대응 2단계와 이후 발령된 대응 1단계는 모두 해제됐다.
이 불로 인한 인명 피해는 현재까지 없는 것으로 전해졌다.
불이 난 활어동 건물에 있는 40개 점포 중 현재 19개 점포만 운영 중이며, 이들 상인 모두 소재가 파악됐거나 연락이 닿았다고 소방 당국은 밝혔다.
전주시는 한때 아파트 등 주택가와 인접한 시장의 화재 확산에 대비해 '인근 주민은 연기흡입 등 안전에 유의해달라'는 안전 안내 문자를 발송했다.
소방 당국은 상인과 목격자 등을 상대로 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
도 소방본부 관계자는 "투입할 수 있는 인력과 장비를 모두 동원해 최대한 신속하게 불길을 잡았다"며 "유관기관과 함께 정확한 화재 원인을 밝힐 계획"이라고 말했다.
<연합>
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