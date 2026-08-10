국민체육진흥공단 체육지도자 연수 과정, 국제표준 인증 획득

국가 공인 체육지도자를 양성하는 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)의 연수과정이 국제적인 교육 품질 기준을 충족했다.

국민체육진흥공단(KSPO)은 공단이 운영하는 ‘체육지도자 연수 과정’이 국제표준화기구(ISO)의 ‘교육기관 경영시스템(ISO 21001)’ 인증을 획득했다고 10일 밝혔다.

서울 송파구 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 사옥 전경. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

ISO 21001은 교육기관이 학습자의 요구를 반영해 교육 목표와 성과를 체계적으로 관리하고, 교육 서비스의 품질을 지속적으로 개선하도록 마련된 국제표준이다. 교육 과정의 기획·운영부터 학습자 관리, 교육 성과 평가, 피드백까지 교육 전반의 관리체계를 평가한다.

이번 인증으로 국민체육진흥공단은 체육지도자 연수과정을 국제 기준에 따라 체계적으로 운영하고 교육 품질을 관리하는 시스템을 갖췄음을 인정받았다.

체육지도자 연수 과정은 국가 공인 체육지도자 자격 취득을 위해 응시생이 이수해야 하는 필수 교육이다. 스포츠윤리, 선수 관리, 지도 역량 등 이론교육과 스포츠 현장 실습으로 구성돼 실제 현장에서 필요한 전문성과 책임감을 높이는 데 초점을 맞추고 있다.

특히 생활체육 참여가 확대되고 스포츠의 역할이 건강·여가·복지 등으로 넓어지면서 체육지도자에게 요구되는 역량도 다양해지고 있다. 운동기술뿐 아니라 안전관리와 소통, 스포츠윤리와 인권에 대한 이해 등 현장 대응 능력까지 중요해졌다.

국민체육진흥공단 관계자는 “이번 인증은 체육지도자 연수 과정의 교육 품질과 운영체계가 국제 기준에 부합한다는 점을 인정받은 것”이라며 “앞으로도 역량을 갖춘 체육지도자를 배출할 수 있도록 연수 과정의 품질 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지