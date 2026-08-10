전주 농수산물시장 활어동서 불…소방 대응 2단계 발령

9일 밤 전북 전주시 덕진구 송천동 농수산물시장 활어동에서 불이 나 소방 당국이 대응 2단계를 발령하고 진화에 나섰다.

전북소방본부에 따르면 이날 오후 11시13분쯤 전주시 덕진구 송천동의 한 농수산물시장 활어동에서 화재가 발생했다.

9일 오후 11시 13분쯤 전북 전주시 덕진구 송천동의 한 농수산물시장 활어동에서 화재가 발생해 검은 연기와 함께 시뻘건 불길이 치솟고 있다. 전북도소방본부 제공

소방 당국은 불이 주변으로 번질 가능성이 있다고 판단해 화재 발생 16분 만인 오후 11시29분께 대응 2단계를 발령했다. 대응 2단계는 인접한 5~6개 소방서의 인력과 장비를 동원하는 경보령이다.

현재까지 인명피해는 확인되지 않았다. 화재가 발생하자 119소방대와 경찰은 살수차 등 진화장비 50여대와 소방관 등 120여명을 현장에 투입해 진화 작업을 벌이고 있으며 10일 0시30분 현재 진화율은 80%에 이르는 것으로 파악됐다. 전주시는 인근 주민들에게 연기 흡입 등에 주의해 달라는 내용의 안전안내문자를 발송했다.

전주 농수산물도매시장은 1993년 문을 연 전주 최대 규모의 농수산물 도매시장으로, 송천동2가 일대 5만9000여㎡ 부지에 과일·채소·수산물·활어·건어물 등의 경매장과 판매장, 저장·가공시설 등이 들어서 있다. 90여개 점포가 운영되는 등 여러 상가와 시설이 밀집해 있어 화재 발생 시 초기 진화가 늦어질 경우 인접 시설로 불이 번질 가능성에 대한 우려가 있는 곳이다.

특히 수산물 취급 시설과 각종 저장·냉장 시설 등이 함께 운영되는 만큼 전기·가스 등 시설에 대한 상시적인 안전 점검과 화재 발생 시 신속한 대피와 소방 대응이 중요한 곳으로 꼽힌다.

소방 당국은 불을 완전히 진화한 뒤 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

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