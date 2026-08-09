매일유업 평택공장 연유탱크서 근로자 1명 사망·1명 부상

9일 경기 평택시 매일유업 공장에서 50대 근로자 1명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생했다. 경찰은 안전수칙 위반 여부 등에 대해 수사에 나설 예정이다.

경기 평택경찰서에 따르면 이날 오후 2시58분쯤 해당 공장 내 연유 저장 탱크에서 50대 근로자 A씨 등 2명이 쓰러져 있는 것을 다른 공장 직원이 발견했다.

사진=뉴시스

이들은 병원으로 옮겨졌으나 A씨는 숨졌다. 다른 50대 근로자 B씨는 경상을 입고 병원에 입원해 치료받고 있다.

이들에게서 외상은 발견되지 않았다. A씨 등이 발견된 곳은 높이 3.4ｍ, 지름 1.9ｍ 크기의 연유 저장 탱크 안이다.

경찰은 이들이 밀폐된 탱크 내부를 청소하던 중 산소 결핍 등에 의해 질식해 쓰러졌을 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

추락이나 기계 끼임 같은 물리적 외상이 전혀 없어 이 같은 추정에 무게가 실린다. 실제로 사고 장소인 탱크 내부는 환기가 쉽지 않은 밀폐공간이다. 이러한 공간은 내부 찌꺼기가 부패하거나 세척제를 사용할 경우, 산소가 급격히 소모되고 유해가스가 축적될 위험이 있는 것으로 알려졌다.

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