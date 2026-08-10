네타냐후, 트럼프 가자 평화 2차案 거부

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 가자지구 2단계 평화 구상을 공식 거부했다. 지난해 10월 1단계 휴전 합의가 발효된 이후에도 가자지구 공격을 이어온 이스라엘이 최근 공습과 군사작전 수위를 다시 끌어올리고 미국의 구상에 반대하면서 종전 논의가 중대 고비를 맞고 있다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. AP연합뉴스

AFP통신에 따르면 네타냐후 총리는 9일(현지시간) 각료회의에서 “이스라엘은 이 15개항 문서를 거부한다”며 “하마스가 진정으로 무장해제될 때까지 이스라엘군(IDF)은 어떤 철수도 이행하지 않을 것이며, 우리 군과 시민들에 대한 위협을 계속 저지할 것”이라고 밝혔다. 그는 무장해제 대상이 중화기뿐 아니라 모든 무기라고 강조했다. 또 독립적인 팔레스타인 국가 수립에 대한 반대 입장도 거듭 확인했다.



네타냐후 총리가 거부한 15개항은 미국이 주도한 가자 휴전 구상의 최신 단계다. 가자지구를 사실상 통치해온 팔레스타인 무장정파 하마스가 무기를 신설 팔레스타인 통치기구에 넘기고 이에 맞춰 이스라엘이 가자지구에서 병력을 철수하는 내용을 담고 있다. 하마스는 지난달 말 이 계획을 수용했다.



그러나 이스라엘은 무장해제와 병행하는 철군 방안에 강하게 반대하고 있다. 하마스가 단순히 무기를 넘기는 데 그쳐서는 안 되며, 무기 자체를 완전히 폐기해야 한다는 것이 이스라엘의 입장이다.



네타냐후 총리는 미국과 관련 이견을 협의 중이라면서 “미국 측에는 여러 구상이 있다. 그중 일부는 받아들일 수 있지만 일부는 그렇지 않다”고 말했다. 이어 “우리가 말하는 것은 실제 무장해제이지, 가짜 무장해제가 아니다”라며 하마스가 모든 무기를 포기해야 한다고 거듭 강조했다.



이에 하마스는 미국에 이스라엘을 압박해야 한다고 촉구했다. 하마스 정치국의 바셈 나임은 AFP통신에 “우리는 중재자들과 미국 측 보증인이 네타냐후와 그의 정부가 로드맵을 준수하고, 국내 정치 및 선거상의 이유로 이 과정을 방해하지 않도록 압박해주기를 기대한다”고 밝혔다.

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