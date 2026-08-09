또 말실수… 정청래 “이명박 임기 내 호남 반도체 클러스터”

더불어민주당 정청래 당대표 후보가 9일 대구·경북지역 합동연설회에서 “이재명 대통령”이라고 할 것을 “이명박 대통령”이라고 잘못 말했다가 사과했다. “앞으로 그런 실수를 하지 않겠다”고 했다.

더불어민주당 정청래 당대표 후보가 9일 대구 호텔인터불고 엑스코 그랜드볼룸에서 열린 대구·경북 당대표 및 최고위원 후보자 합동연설회에서 정견발표를 하고 있다. 뉴시스

정 후보는 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 합동연설회에서 “광주 반도체 클러스터를 차질 없이 추진해 이명박 대통령 임기 안에 반도체 제품을 출시할 수 있도록 정청래가 하겠다”고 했다. 뒤이어 연설한 송영길 후보는 “정 후보가 말실수를 했다. 말실수를 한 줄도 모르고 넘어갔다”며 “이미 이명박 임기는 끝났다”고 지적했다.

정 후보는 연설을 마친 뒤 취재진에 “저는 몰랐는데 아까 연설하다가 대통령 이름을 잘못 부른 것 같다”며 “그 부분은 당원께 죄송하게 생각한다”고 고개를 숙였다. 정 후보가 대통령 이름을 헷갈린 것은 처음이 아니다. 6·3 지방선거 국면이던 지난 5월 김종무 서울 강동구청장 후보 지원 유세 과정에서 “국민의 촛불혁명으로 국정농단의 죄를 짓고 감옥 갔다 온 박근혜와 부정부패로 감옥 갔다 온 이재명”이라고 했다가 즉각 “이명박”이라고 바로잡았다.

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