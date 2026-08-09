김민석, 강원·TK 1위… 민주 전당대회 1.48%P차 초박빙 승부 계속

김민석 누적 46.01%… 정청래 44.53%
최고위원 경쟁 최민희·박선원·한민수順
더불어민주당 8·17 전당대회 당권주자인 김민석 후보가 9일 강원과 대구·경북(TK) 순회경선에서도 정청래·송영길 후보를 제쳤다. 전날 제주·인천 경선에 이어 승리를 거두면서 누적 득표에서도 선두를 지켰지만, 정 후보와의 격차는 1.48%포인트에 불과해 초박빙 승부가 이어지고 있다. 전체 권리당원의 70% 이상이 몰려 있는 호남과 서울·경기 경선이 광복절 연휴인 15·16일 잇따라 열리는 만큼 이들 지역 표심이 사실상 당권의 향배를 가를 것으로 보인다.
김 후보는 이날 대구 한 호텔에서 진행된 대구 지역 합동연설회 후 발표된 강원·TK 권리당원 투표 결과, 1만8977표(48.54%)를 얻어 1만7355표(44.40%)를 얻은 정 후보, 2760표(7.06%)를 얻은 송 후보에 앞서 1위에 올랐다. 김 후보와 정 후보 간 격차는 1622표, 4.14%포인트였다. 지역별로 보면 김 후보는 강원과 경북에서, 정 후보는 대구에서 승리했다. 대구·경북은 경남과 함께 전략지역으로 지정돼 권리당원과 대의원 투표 결과에 5% 가중치가 적용되지만 이날 발표된 득표 결과에는 가중치가 반영되지 않았다.
김 후보는 전날 치러진 제주·인천 권리당원 투표 결과에서도 2만2537표(47.75%)를 얻어 1만9862표(42.08%)의 정 후보, 4799표(10.17%)의 송 후보보다 앞섰다. 제주와 인천에서도 모두 승리했다.
가중치를 반영하지 않은 9일까지의 누적 권리당원 투표에서 김 후보는 9만5821표(46.01%)로 정 후보의 9만2735표(44.53%)를 3086표, 1.48%포인트 앞섰다. 송 후보는 1만9715표(9.47%)였다. 지난주 순회경선 누적득표율에서는 정 후보가 45.51%로 김 후보(44.52%)를 0.99%포인트 앞섰지만, 김 후보가 제주·인천과 강원·TK에서 연이어 승리하면서 순위를 뒤집었다.
두 후보 간 박빙 승부가 계속되면서 관심은 15일 호남과 16일 경기·서울 순회경선으로 쏠리고 있다. 전체 권리당원 약 152만명 가운데 호남에 약 50만명, 서울·경기에 약 58만명 등 모두 108만명가량이 몰려 전체의 70% 이상을 차지한다.
최고위원 경쟁에서는 9일까지 누적된 권리당원 투표 결과 최민희 후보가 8만4466표(20.28%)로 선두를 달렸다. 이어 박선원 후보가 6만9734표(16.74%), 한민수 후보가 5만9953표(14.39%), 서미화 후보가 5만9327표(14.24%), 김용 후보가 5만2704표(12.65%)로 5위권을 형성했다. 6위 이성윤 후보는 4만9497표(11.88%)로 김 후보와 3207표, 0.77%포인트 차다.
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