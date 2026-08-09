포스코퓨처엠, 드디어 LFP 시장 뚫었다… 배터리사와 대규모 장기 공급 합의

포스코퓨처엠이 최근 국내 유력 배터리 업체와 LFP(리튬·인산·철)용 양극재 대규모 장기 공급에 합의하며 LFP 양극재 사업을 본격화했다고 9일 밝혔다.

이날 합의는 폭증하는 북미 ESS수요에 선제적으로 대응하기 위해 이뤄진 것으로 포스코퓨처엠은 내년부터 2032년까지 6년간 19만t 이상의 LFP용 양극재를 이 배터리 업체에 공급하게 된다.

포항 영일만 4산단에 위치한 포스코퓨처엠 포항 양극재 공장 전경. 포스코퓨처엠 제공

양사는 구체적 조건을 논의한 뒤 3분기 중에 정식계약을 맺을 예정이다.

향후 포스코그룹 차원의 협력을 기반으로 산화철 등 제철공정 부산물과 아르헨티나 염호에서 확보한 리튬 등을 활용한 신공법을 적용해 원가경쟁력을 더욱 높인 LFP용 양극재를 생산, 공급할 계획이다.

포스코퓨처엠은 다른 대형 고객사들과도 LFP 양극재 공급계약 막바지 단계로 추가 수주에 맞춰 LFP 양극재 생산능력을 확대할 방침이다.

LFP 배터리는 NCM(니켈·코발트·망간), NCA(니켈·코발트·알루미늄) 등 삼원계 배터리에 비해 출력은 낮지만 저렴한 가격과 긴 수명이 장점이다.

최근 AI용 데이터센터 증설 등으로 전력 수요가 급증함에 따라 안정적인 전력 공급을 위한 ESS용 LFP 배터리 수요가 확대되고 있다. 또한 전기차 시장에서도 보급형 모델을 중심으로 LFP 배터리 적용이 증가하는 추세다.

포스코퓨처엠은 고객사에 LFP용 양극재를 적시에 공급하기 위해 최근 포항 공장 하이니켈 양극재 생산 라인 일부를 LFP용 양극재 생산라인으로 전환 완료했다.

현재 시제품 고객사 인증을 진행 중이며 올해 말부터는 양산 공급을 개시할 예정이다.

또한, 각국의 무역규제에 대응할 수 있는 공급망과 기술력을 바탕으로 글로벌 배터리·완성차社와 양·음극재 공급 협의를 지속 중이다.

올해 3월에는 글로벌 완성차사와 1조원 규모의 인조흑연 음극재 대규모 장기 공급계약을 체결하고, 약 3570억원을 투자해 베트남 인조흑연 음극재 공장 신설을 추진하는 등 생산능력 확대에 나서고 있다.

한편, 이와 별도로 지난 5월 포스코퓨처엠이 피노-CNGR과 합작한 씨앤피신소재테크놀로지가 포항 영일만4일반산업단지에 2027년 양산을 목표로 LFP 양극재 공장 건설을 시작했다.

이 공장은 최대 5만t까지 단계적으로 생산 능력을 확대할 방침이다.

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