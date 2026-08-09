“소원 빌려고?”…부산서 등딱지에 집 주소·이름 빼곡한 대형 거북이 발견

부산 가장군의 한 해안가에서 등딱지에 집 주소와 사람 이름, 소원 등이 빼곡하게 적힌 대형 거북이가 발견돼 논란이 일고 있다. 누군가 거북이를 방생한 것으로 추정되는 가운데 무분별한 방생 행위에 대한 우려도 나온다.

9일 부산 기장군 등에 따르면 이날 오전 7시쯤 부산 기장군 한 리조트 내 카페 앞 배수로에서 몸길이 약 30㎝의 거북이 한 마리가 발견됐다.

부산 해안가 배수로에서 발견된 대형 거북이. 연합뉴스

인근을 산책하던 주민 A씨가 거북이 등딱지에 흰색 글씨가 가득 적혀 있는 것을 처음 발견해 사진을 찍었다. A씨는 “몸길이가 30㎝는 족히 넘어 보였다”며 “등딱지에 흰색으로 집 주소와 소원, 사람 이름 등이 빼곡하게 적혀 있었다”고 말했다. 누군가 소원을 빌기 위해 방생한 것으로 추정되는 이 거북이는 몇 시간 뒤 자취를 감췄다.

전문가들은 현장 사진을 토대로 이 거북이가 생태계 교란종일 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 외래종 거북이를 하천이나 해안가 등에 무단으로 방생할 경우 토종 생태계를 위협할 수 있다. 또 거북이 등딱지에 페인트 등으로 글씨를 쓰는 행위 역시 동물학대에 해당할 수 있다는 지적도 제기된다.

전문가들은 “개인의 소원이나 신앙 목적 등을 위해 동물을 방생하는 행위는 생태계에 또 다른 피해를 줄 수 있다”며 “특히 외래종으로 의심되는 동물은 발견 즉시 관계기관에 신고해야 한다”고 당부했다.

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