경주역 KTX 9월부터 최대 5편 '증편', 시민·관광객 편의 대폭 확대

경북 경주역을 경유하는 KTX와 KTX-이음 운행 횟수가 9월부터 늘어나면서 시민과 관광객들의 접근성이 크게 개선될 것으로 전망된다.

경주시는 고속철도 통합 운행 조정에 따라 경주역을 경유하는 KTX(고속)와 KTX-이음(준고속) 운행이 편도 기준 주중(월~목)에는 매일 3회, 주말(금~일)은 매일 5회 증편된다고 9일 밝혔다. 이번 조정은 9월 1일부터 시행된다.

경주역 승강장에서 승객들이 KTX를 이용하기 위해 이동하고 있다. 경주시 제공

현재 경주역 KTX는 주중 94회(고속 72회·준고속 22회), 주말 111회(고속 87회·준고속 24회) 운행되고 있다.

이번 조정으로 경부선 서울~부산 KTX는 주중(월~목) 매일 하행 1회, 주말(금~일) 매일 상행 2회와 하행 1회 등 총 3회가 추가 운행된다.

중앙선 서울~부전 KTX-이음은 매일 상행 1회와 하행 1회 등 모두 2회 증편된다.

지난해 기준 서울~경주 KTX 하루 평균 이용객은 1만 497명으로 시민과 관광객의 주요 교통수단으로 자리 잡고 있다.

최근 3년간 일평균 이용객도 2023년 8670명에서 2024년 9267명, 2025년 1만497명으로 꾸준한 증가세를 나타내고 있다.

KTX 열차가 터널을 빠져나와 운행하고 있다.

경주시는 이번 증편으로 수도권을 오가는 시민들의 이동 편의가 높아지는 한편 국내 대표 관광도시인 경주의 접근성이 크게 개선돼 관광객 유치에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

주낙영 경주시장은 "앞으로도 시민과 관광객이 더욱 편리하게 철도를 이용할 수 있도록 이동 편의와 접근성 개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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