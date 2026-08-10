'오징어게임' 미국판 스핀오프 결국 무산…"넷플릭스 우선순위 바뀌어"

넷플릭스가 데이비드 핀처 감독이 연출을 맡기로 했던 '오징어 게임' 미국판 스핀오프 제작을 중단한 것으로 알려졌다.

8일(현지시간) 미국 연예매체 더플레이리스트에 따르면, 넷플릭스는 가제 '헤클러'로 불리던 이 프로젝트를 더 이상 진행하지 않기로 했다.

넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 시즌3 포스터. 넷플릭스

'헤클러'는 '파이트 클럽', '조디악', '나를 찾아줘'를 연출한 핀처 감독이 메가폰을 잡고 영국 드라마 '유토피아'의 작가 데니스 켈리가 극본을 쓸 예정이었다.

처음에는 미국판 '오징어 게임'으로 구상됐지만 제작 자체는 영국에서 이뤄질 것으로 알려졌다.

핀처 감독과 켈리는 이전에도 한 차례 인연이 있었다. 핀처는 질리언 플린이 각본을 쓴 '유토피아' HBO 각색판 연출을 맡아 루니 마라 주연으로 추진했지만 예산 문제로 무산됐고, 이후 플린은 아마존에서 다른 버전을 완성했다.

핀처는 이 인연을 계기로 '헤클러' 극본을 켈리에게 직접 맡긴 것으로 전해졌다.

'헤클러' 제작 가능성에 힘을 더한 건 '오징어 게임3' 마지막 회 장면이었다. 프론트맨(이병헌 분)이 로스앤젤레스 뒷골목에서 할리우드 배우 케이트 블란쳇이 딱지치기하는 모습을 목격하는 장면이 등장하면서다.

황동혁 감독은 해당 장면과 미국판 스핀오프의 연관성을 부인했다. 다만 블란쳇은 이후 어떤 형태로든 프랜차이즈에 복귀하는 것에 대해 "대담하게 열려 있다"고 말한 바 있다.

그러나 블란쳇이 실제로 '헤클러' 프로젝트에 관여했다는 정황은 확인되지 않았다. 해당 장면 역시 블란쳇이나 그가 연기한 미국인 리크루터 캐릭터를 염두에 두고 만들어진 것은 아니었다고 매체는 전했다.

소식통들은 넷플릭스 임원 교체와 수년에 걸친 개발 과정에서 프랜차이즈에 대한 우선순위가 바뀐 것을 무산 배경으로 꼽았다. 핀처 감독이 다른 영화 작업으로 옮겨간 것도 추진력을 잃은 요인으로 지목됐다.

넷플릭스는 영어권 미국 시장에 국한하지 않고 각국 시장에 맞춘 버전을 탐색하는 데 더 관심을 두고 있는 것으로 알려졌다. 다만 한 소식통은 프랑스어나 노르웨이어 등 국가별 버전은 어디까지나 추측일 뿐, 실제로 진행되는 지역별 프로젝트는 없다고 설명했다. 넷플릭스 측은 관련 논평 요청에 응답하지 않았다.

이정재·이병헌 주연의 '오징어 게임'은 넷플릭스 최고 흥행작 중 하나로 꼽힌다. 한국 작품 최초로 2022년 크리틱스초이스에서 수상했고, 같은 해 미국 에미상 시상식에서 6관왕을 차지했다.

한편 핀처 감독은 브래드 피트 주연의 '어드벤처 오브 클리프 부스' 촬영에 매진하고 있다. 오는 11월 25일 개봉 예정인 이 작품은 현재 추가 촬영과 재촬영이 예정돼 있다.

핀처 감독의 차기작으로는 '차이나타운' 프리퀄과 서부극 '비터루트', 플린과 공동 개발 중인 장편 영화 등이 거론된다.

<뉴시스>

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