AT마드리드의 새로운 NO.7 이강인, 이적 후 데뷔전은 벤치 출격 [쿠팡플레이 시리즈 IN SEGYE]

[상암=남정훈 기자] 아틀레티코 마드리드의 새로운 NO.7 이강인이 데뷔전을 벤치에서 시작한다.

아틀레티코 마드리드에 합류한 이강인이 8일 서울 목동종합운동장에서 맨체스터 시티와 친선경기를 앞두고 훈련을 하고 있다. 뉴스1

이강인이 새 소속팀 아틀레티코 마드리드는 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열리는 ‘2026 쿠팡플레이 시리즈 2경기’ 맨체스터 시티와 맞대결을 펼친다.

디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드(AT마드리드) 감독과 이강인이 8일 서울 양천구 목동종합운동장에서 열린 2026 쿠팡플레이 시리즈 맨체스터 시티와의 친선경기 기자회견에서 유니폼을 들고 기념촬영을 하고 있다. 쿠팡플레이 제공

2023 쿠팡플레이 시리즈에서도 맞대결을 펼쳤던 두 팀은 3년 만에 한국에서 또 다시 만났다. 아틀레티코 마드리드의 디에고 시메오네 감독은 올 여름 이적한 이강인을 벤치에 앉혀두고 이날 경기를 시작한다. 팀 훈련에 합류한 지 얼마 되지 않은 것을 고려한 시메오네 감독의 선택으로 분석된다. 지난달 25일 아틀레티코 마드리드 이적을 확정한 이강인은 2023 항저우 아시안게임 금메달을 따낸 뒤 대체복무를 하지 않아 병역법상 해외여행 허가 문제로 국내에 머물며 개인 훈련을 이어갔다. 지난 6일 아틀레티코가 입국하면서 팀에 합류했고, 손발을 맞출 시간이 부족했다. 이날 이강인은 경기에 앞서 입단식을 치른다. 이번 입단식은 아틀레티코의 홈구장 리야드 에어 메트로폴리타노에 입성하기 전 한국 팬들을 위해 가장 먼저 진행되는 이례적인 이벤트다.

디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독이 8일 서울 목동종합운동장에서 맨체스터 시티와 친선경기를 앞두고 열린 공식 훈련에서 선수들을 지켜보고 있다. 뉴스1

아틀레티코 마드리드는 전방에 카를로스 마르틴, 아데몰라 루크먼, 중원에 로드리 멘도사, 코케, 오베드 바르가스, 모르텐 히울만을 배치할 것으로 전망된다. 포백은 다니 마르티네스, 로뱅 르 노르망, 다비드 한츠코, 호르헤 도밍게스 등이 이룰 것으로 예상되고, 골키퍼 장갑은 얀 오블락이 착용한다.

이강인. 뉴스1

엘링 홀란, 로드리, 라얀 셰르키 등 주축 선수들이 빠진 맨체스터 시티는 오마르 마르무시, 필 포든, 앙투안 세메뇨, 마테우스 누네스, 사비뉴, 마테오 코바치치, 티자니 레인더르스, 요슈코 그바르디올, 비토르 헤이스, 후벵 디아스, 잔루이지 돈나룸마가 나선다.

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