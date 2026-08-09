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168명 목숨 앗아간 홍콩 아파트 화재 원인은 “담뱃불” [오늘의world+]

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김희원 기자 azahoit@segye.com

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지난해 11월 168명의 사망자가 발생한 홍콩 고층아파트 ‘웡 푹 코트’ 화재의 원인은 담뱃불일 가능성이 큰 것으로 결론났다.

 

9일 신화통신에 따르면 홍콩 ‘웡 푹 코트’ 화재 조사 독립위원회는 최근 이런 내용이 담긴 최종 조사 보고서를 공개했다. 독립위원회는 화재가 세대 내부가 아닌 외부에서 시작해 안쪽으로 번졌다면서, 발화 지점이 단지 내 8개 동 가운데 1개 동의 104호와 105호 바깥 테라스로 추정된다고 설명했다.

지난해 11월 26일 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 &#39;웡 푹 코트&#39;에서 화재가 발생해 불길이 치솟고 있다. 세계일보 자료사진
지난해 11월 26일 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 '웡 푹 코트'에서 화재가 발생해 불길이 치솟고 있다. 세계일보 자료사진

당시 해당 아파트단지에서는 보수 공사가 진행 중이었는데, 발화 추정 지점에는 안전망과 창문을 가리는 스티로폼 판 등이 2ｍ 높이로 쌓여있었다.

 

보고서는 이번 화재가 담배꽁초가 현장의 가연성 물질을 태워 발생한 사고일 가능성이 매우 크다고 판단했다. 구체적인 발화 시점은 규명할 수 없었으나, 목격자 진술과 폐쇄(CC)회로TV 영상에 따르면 당일 오후 2시 30∼43분 사이에 불이 시작됐을 것으로 추정됐다.

 

작년 11월 26일 홍콩 타이포 교외 지역의 ‘웡 푹 코트’ 아파트단지에서 발생한 화재는 최근 수십 년 새 홍콩에서 가장 많은 사망자를 낸 화재로 기록됐다. 단지 내 8개 동 가운데 7개 동이 불길에 휩싸이면서 168명이 숨지고 79명이 다쳤다.

 

홍콩특별행정구 행정 수반인 존 리 행정장관은 작년 12월 화재 사고 원인 조사와 책임 규명, 예방 방안 제시를 위한 독립위원회를 구성했다.

 

지난 6월 홍콩 당국은 아파트단지 보수공사에 참여한 컨설팅업체와 시공업체, 책임자 7명을 재판에 넘겼다.


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