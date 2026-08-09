낮 최고 34도 폭염 계속…동해안·남부 곳곳 비 [내일날씨]

월요일인 10일에도 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지겠다. 폭염특보가 발효된 가운데 체감온도가 33도 안팎까지 오르는 곳이 많겠고, 강원 동해안과 영남, 제주도 등에는 비가 내릴 전망이다.

사진 = 뉴시스

9일 기상청에 따르면 10일 전국은 가끔 구름이 많겠으며 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 비는 강원 동해안과 산지, 경북 동해안, 부산·울산, 경남 남해안, 제주도 등을 중심으로 내리겠다. 일부 지역에서는 10일 오전까지 비가 이어질 것으로 예상된다.

예상 강수량은 강원 남부 동해안과 산지, 경북 중남부 동해안 등에 20~60㎜다. 경북 북부 동해안과 북동 산지에는 80㎜ 이상의 많은 비가 내리는 곳도 있겠다. 그 밖의 지역에서는 5~40㎜의 비가 예상된다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 짧은 시간에 강한 비가 집중될 가능성이 있어 안전사고에 유의해야 한다.

당분간 기온은 평년(최저 21~25도, 최고 28~32도)보다 높겠다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 무덥겠다.

아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 27~34도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 25도, 인천 25도, 수원 25도, 춘천 24도, 강릉 22도, 청주 25도, 대전 25도, 전주 25도, 광주 26도, 대구 24도, 부산 25도, 제주 26도다.

낮 최고기온은 서울 34도, 인천 34도, 수원 34도, 춘천 33도, 강릉 28도, 청주 33도, 대전 32도, 전주 34도, 광주 34도, 대구 30도, 부산 31도, 제주 31도로 예상된다.

특히 밤사이 기온이 25도 이상 유지되는 열대야가 나타나는 곳이 많아 밤에도 더위가 이어질 것으로 보인다. 낮 동안에는 체감온도가 실제 기온보다 높게 나타날 수 있어 야외활동과 농축산업 종사자들의 각별한 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지