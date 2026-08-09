삼프로TV 개인정보 46만여 건 유출…일부 계좌·카드 정보 포함

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삼프로TV에서 개인정보 유출 사고가 발생했다.



9일 정보통신업계에 따르면 이브로드캐스팅은 삼프로TV 홈페이지를 통해 이 같은 사실을 공지하며 "외부 행위자가 삼프로TV 애플리케이션에 불법적으로 접근해 다른 이용자의 개인정보에 악의적으로 무단 접근한 사실을 확인했다"고 밝혔다.



이브로드캐스팅은 이달 초 외부 행위자가 다른 이용자 개인정보에 무단으로 접근한 것으로 의심되는 정황이 확인돼 조사에 착수했다.



회사는 유출된 개인정보 규모를 현재 46만여건으로 추산했다. 또 연락처를 보유한 회원에 대해서는 이 같은 사고 발생 사실을 개별 통지했다.



유출 정보는 회원별로 다르다. 현재까지 확인된 유출 항목은 이름, 프로필, 휴대전화번호, 이메일, 주소, 계좌정보(은행명, 계좌번호, 예금주명), 서비스 이용 시 생성기록, 기기정보, 카드명, 마스킹된 카드번호, 서비스 이용기록이다.



유출된 정보 중 주소는 2건, 계좌정보는 2천972건, 신용카드 정보는 317건이다.



다만 주민등록번호 등 고유 식별 정보나 민감정보는 수집하지 않아 유출되지 않았다고 회사 측은 설명했다.



이브로드캐스팅은 이 같은 상황을 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원에 신고했다.



이브로드캐스팅은 삼프로TV 회원들에게 "개인정보 악용으로 의심되는 삼프로TV 사칭 전화와 문자메시지 등 연락에 각별히 유의해달라"며 "출처가 불분명하거나 의심스러운 전화, 문자메시지, 이메일 등을 받을 경우 링크(URL)나 첨부파일을 클릭하지 말고 삭제·신고해달라"고 요청했다.

<연합>

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