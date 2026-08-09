어릴 때 받은 스트레스, 어른 된 뒤에도 뇌에 흔적 남긴다

어린 시절의 학대나 방임, 가정폭력 같은 심한 스트레스가 뇌세포 안에 DNA가 포장되는 방식을 바꾸고, 이 변화가 뇌의 유전적 스트레스 반응 체계를 쉽게 활성화되게 해 성장 후에도 스트레스에 대한 내성이 낮아진다는 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

어린 시절 심한 스트레스를 경험하면 성인이 된 뒤에도 스트레스에 더욱 취약해질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

연구진은 생쥐 실험을 통해 어린 시절의 스트레스가 뇌세포의 유전자 조절 방식에 장기간 영향을 미쳐 이후 스트레스 반응을 키울 수 있다는 단서를 확인했다.

미국 워싱턴대 의대와 프린스턴대 공동 연구진은 7일(현지시간) 국제학술지 ‘뉴런(Neuron)’에 게재한 연구에서 뇌의 도파민 신경세포에서 나타나는 후성유전학적 변화가 성인기의 스트레스 민감성과 관련이 있다는 결과를 제시했다.

연구진은 스트레스 반응과 보상 체계 등에 관여하는 뇌 영역인 복측피개영역(VTA)에 주목했다. VTA에는 도파민을 생성하는 신경세포가 밀집해 있다.

어린 시절 스트레스를 경험한 생쥐와 그렇지 않은 생쥐의 뇌를 비교한 결과, 스트레스를 받은 생쥐의 도파민 신경세포에서 유전자 조절과 관련된 변화가 나타났다.

특히 ‘SETD7’이라는 효소의 양이 증가했고, DNA가 감겨 있는 히스톤 단백질에 특정 화학적 표지인 ‘H3K4me1’이 더 많이 나타났다.

ChatGPT 활용 제작 인포그래픽. Neuron, Hye Ji J. Kim et al. 연합뉴스

DNA는 세포 안에서 히스톤 단백질을 중심으로 촘촘하게 감겨 있다. 이 구조가 느슨해지면 특정 유전자가 활성화되기 쉬워진다.

연구진은 어린 시절 스트레스가 이런 DNA 포장 상태에 변화를 일으켜 이후 스트레스에 대한 뇌의 반응을 더 민감하게 만들 수 있다고 분석했다.

실험에서는 이런 변화가 단순한 연관성에 그치지 않을 가능성도 확인됐다.

연구진이 스트레스를 경험하지 않은 어린 생쥐의 뇌에서 SETD7의 양을 인위적으로 늘리자 어린 시절 스트레스를 받은 생쥐와 비슷하게 DNA 포장이 느슨해지고, 성인이 된 뒤 스트레스에 더 민감하게 반응했다. 도파민 신경세포의 활동성이 높아졌고 불안과 유사한 행동도 더 많이 나타났다.

반대로 어린 시절 스트레스를 받은 생쥐에서 SETD7의 작용을 억제하자 H3K4me1의 과도한 증가가 줄었고, 성인이 된 뒤 스트레스에 노출됐을 때 나타나는 행동과 도파민 신경세포의 변화도 완화됐다.

연구진은 이러한 결과가 어린 시절의 스트레스가 뇌의 유전자 발현을 조절하는 후성유전학적 방식으로 장기간 영향을 미칠 수 있다는 점을 보여준다고 설명했다. 유전자의 DNA 염기서열 자체가 바뀌는 것은 아니지만, 특정 유전자가 얼마나 쉽게 활성화되는지를 조절하는 환경이 달라질 수 있다는 것이다.

ChatGPT 활용 제작 인포그래픽. Neuron, Hye Ji J. Kim et al. 연합뉴스

이번 연구는 어린 시절 스트레스와 성인기의 불안·우울 등 정신건강 문제 사이에서 관찰돼온 연관성을 이해하는 데 새로운 단서를 제공한다는 점에서 의미가 있다. 특히 어린 시절의 스트레스가 이후 스트레스에 대한 민감성을 높이는 구체적인 생물학적 경로를 제시했다는 데 의미가 있다.

다만 이번 연구는 생쥐를 대상으로 한 실험이어서 동일한 변화가 사람에게 그대로 나타난다고 단정할 수는 없다. 연구 결과를 인간의 정신질환과 직접 연결하기보다는 어린 시절 스트레스가 장기간 뇌의 스트레스 반응에 영향을 미치는 과정을 이해하기 위한 기초 연구로 볼 필요가 있다.

연구진은 성장 과정에서 스트레스에 노출된 어린이에게 적절한 돌봄과 사회적 지원 등을 제공하는 것이 스트레스에 대한 회복력을 높이는 데 도움이 될 가능성에도 주목했다.

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