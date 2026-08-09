자녀 수 ‘이상과 현실’의 괴리… 둘은 낳고 싶지만 실제 ‘1.07명’

우리나라 성인 10명 중 7명은 자녀가 2명 이상인 것이 이상적이라고 생각하는 것으로 나타났다. 실제 출산이나 출산 계획에서 예상 자녀 수는 1.07명에 그쳐 이상과 현실의 괴리도 확인됐다.

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9일 저출산고령사회위원회의 ‘중앙·지자체 현금지원 사업의 연계방안 연구’에 따르면 응답자의 71.0%는 이상적으로 생각하는 자녀 수가 2명 이상이라고 답했다. 구체적으로 0명 8.2%, 1명 20.8%, 2명 58.9%, 3명 이상 12.1%이며, 이상적인 자녀 수는 평균 1.76명이었다. 조사는 지난해 11월 전국 20~49세 남녀 1000명을 대상으로 진행됐다.



실제 출산하거나 출산할 것으로 예상하는 자녀 수는 평균 1.07명에 그쳤다. 0명이 25.3%, 1명이 44.9%로 전체의 70.2%를 차지했다. 2명은 27.1%, 3명 이상은 2.7%였다.



이상적인 자녀 수가 실제·예상 자녀 수보다 많다고 답한 응답자 전원은 양육비·교육비 부담(100%·중복 응답)을 이유로 꼽았다. 이 외에 일과 육아 병행의 어려움(40.4%), 주거비·주거환경 문제(36.6%), 신체·건강상 문제(33.5%), 출산·양육 지원 정책 부족(24.8%), 경력단절·경제활동 중단 우려(22.6%) 순이었다.



응답자의 71.2%는 인생에서 자녀가 필요하다고 답했다. 필요한 이유로는 가정의 행복과 의미(82.2%), 자녀 양육을 통한 성취감·보람(46.8%), 부모 역할 경험 희망(35.3%) 등이 꼽혔다.



자녀가 필요하지 않다고 생각한 주된 이유로는 경제적 부담이 65.6%로 가장 높았다. 자녀 양육에 자신이 없어서라는 응답이 46.2%, 직장과 육아 병행 등 현실적 부담이 크다는 응답이 40.3%로 뒤를 이었다.



실제 아이를 낳을 때 가장 큰 영향을 미치는 요인으로는 첫째부터 셋째까지 모두 ‘경제적 안정’(첫째 71.5%, 둘째 65.1%, 셋째 63.9%)을 꼽았다. 동시에 정부와 지방자치단체 정책 등 사회적 지원을 출산의 주요 요인으로 꼽은 비율은 첫째 26.5%, 둘째 32.1%, 셋째 36.3%로 자녀 수가 늘수록 높아졌다.

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