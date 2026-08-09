논술 채점에 문답도 척척… 교사들 AI 수업 ‘열공’

“내년에 전국 학교에 도입된다고 해서 유심히 살펴보고 있습니다. 연수 때 사용해 봤지만, 자신감이 붙어야 수업에서 능숙하게 활용할 수 있거든요.”

6일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 AI(인공지능) 활용 교육 콘퍼런스’ 현장. 무선 디지털 탐구 센서를 만져보던 부산 이사벨고 김민연 교사는 센서를 활용한 수업 구상을 설명하며 이같이 말했다. 그는 “요즘 아이들의 센서 활용 능력이 생각보다 뛰어난 편”이라며 “조별로 데이터를 수집해 공동 데이터를 얻고, 결과를 발표하는 방식으로 수업을 운영해 보려 한다”고 했다.



여름방학 중이었지만 수업 혁신을 고민하는 전국 교사들의 발길이 이어지며 행사장은 개막 첫날부터 북적였다. 교육부·한국교육학술정보원(KERIS)·EBS가 6~7일 개최한 이번 행사는 올해 처음 ‘대한민국 과학·수학·정보 교사 콘퍼런스’와 통합 개최되며 규모가 확대됐다. 주요 대학 및 시·도교육청, 마이크로소프트·구글 등 약 41개 기관 및 기업이 참여했고, 양일간 현장 방문객 4935명, 온라인 참관객 8300명 등 1만3200여명이 찾았다.



현장에서는 서·논술형 평가 확대에 대비한 AI 평가 도구가 크게 주목받았다. 국내 개발 서술형 평가 시스템 ‘자작인사이트 AI’는 단순 채점을 넘어 학생의 사고 과정과 글의 전개방식을 심층 분석한다. 현장 관계자는 “기존 AI가 채점만 지원했다면, 이 시스템은 교사의 평가 의도를 반영해 채점 전략을 세우고, 학생 답안을 일관성 있게 평가한다”고 설명했다.



증강현실(AR) 기반 디지털 체육 플랫폼 ‘디딤’ 등을 딸과 함께 체험한 수학 교사 최모씨는 “아이가 너무 즐거워했다”며 “그동안 행정 업무 위주로 AI를 활용해 왔는데, 실제 수업 적용 사례를 보니 교실에서 더 적극적으로 시도해 봐야겠다는 생각이 들었다”고 전했다.



AI를 활용한 실전 수업 사례 세미나장 역시 교사들의 학구열로 뜨거웠다. 학생이 “갑신정변 때 일본의 지원이 계속됐다면 결과는 어떻게 됐을까?”라고 물으면, AI가 “비교대상을 명시하라”고 조언하고, 다시 학생이 “일본의 지원이 계속됐다면 청의 개입을 막고 근대 개혁을 성공시킬 수 있었을까?”로 질문을 발전시켜 나가는 방식이다.

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