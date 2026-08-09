폭염 덮친 시금치·상추… 세계식량가격 3년 6개월來 최고 [폭염 피해 확산]

연일 계속되는 폭염 여파로 시금치 가격이 150% 넘게 오르는 등 주요 채소 가격이 급등하고 있다. 국내뿐 아니라 미국 등 주요 글로벌 곡물 생산지도 고온과 가뭄으로 작황 부진이 예상되면서 세계 식량가격이 3년6개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 식용으로 재배되는 곡물부터 축산물 생산비의 대부분을 차지하는 사료용 곡물까지 가격이 들썩이면서 폭염으로 먹거리 가격이 상승하는 ‘히트플레이션’(Heat+Inflation) 우려가 현실화하는 모습이다.

극한 폭염이 이어지면서 농산물 수급에 차질이 생기고, 밥상 물가를 끌어올리는 이른바 ‘히트 플레이션(폭염으로 인한 식량가격 상승)' 우려가 커지고 있다. 사진은 지난 6일 서울 시내 마트에 진열된 채소. 뉴시스

9일 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 지난 7일 시금치 소매가격은 100 기준 1978원으로, 지난달 7일(784원) 대비 152.3% 급등했다. 같은 기간 오이(다다기계통)는 10개당 소매가격이 5369원에서 8313원으로 54.8% 상승했다. 애호박은 1개당 1026원에서 1504원으로 46.6%, 청상추는 100당 1165원에서 1651원으로 41.7% 올랐다. 최근 이어진 폭염으로 생육이 부진해지고 상품성이 떨어지면서 출하 가능한 물량이 줄어든 영향이다.



채소뿐 아니라 수입 의존도가 높은 밀과 사료용 곡물 가격도 폭염 영향으로 오르고 있다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 7월 세계 식량가격지수는 131.1로 2023년 1월(131.2) 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 밀 가격은 전달보다 5.8%, 옥수수는 3.6% 올랐다. 밀은 흑해 지역 수출 차질 우려와 주요 생산지역의 폭염에 따른 작황 피해 우려가 가격을 끌어올렸고, 옥수수는 미국 일부 지역의 고온·건조한 날씨와 에너지 가격 강세의 영향을 받았다.



국제 곡물가격은 올해 3분기 더 올라 국내 식품 원가와 축산물 생산비 부담이 가중될 것으로 보인다. 한국농촌경제연구원(KREI)의 ‘국제곡물 8월호’에 따르면, 올해 3분기 원화 기준 곡물 수입단가지수는 식용이 전 분기보다 7.0% 오를 것으로 전망됐다. 이 중 밀가루 등 가공식품 원가에 영향을 줄 수 있는 밀의 선물가격은 9.9%, 전년 동월 대비 19.8% 급등했다.



축산물 생산비를 올려 소비자 가격에 영향을 줄 수 있는 사료용 곡물가격도 3분기 7.9% 오를 것으로 예상됐다. 사료용 곡물 가격 상승은 배합사료 가격을 통해 축산농가 생산비 부담으로 이어질 가능성이 있다. 실제 러·우 전쟁 여파로 2022년 3월(160.2) 국제곡물가격지수가 역대 최고치를 기록하자, 같은 해 국내 배합사료 공장도 가격은 비육전기(근내지방 축적이 진행되는 단계) 기준 kg당 606.2원으로 전년 대비 25.3% 급등했다.

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