말다툼 중 모친 살해한 10대… “어머니에 죄송하지 않냐” 질문에 침묵

말다툼 도중 모친을 흉기로 살해한 10대가 “어머니에게 죄송하지 않냐”는 취재진 질문에 침묵으로 일관했다. 존속살인 혐의 등을 받는 A(18)군은 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어섰다.

말다툼하다가 어머니를 살해한 10대 아들이 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천지법으로 들어서고 있다. 연합뉴스

법원에 출석하며 그는 “왜 말다툼을 했냐” 등의 취재진 물음에 아무런 말도 하지 않은 채 주변을 경계하는 모습을 보였다. 이어 “어떤 갈등이 있었냐”, “왜 자진신고 했냐” 질문에도 노려보거나 침묵했다.

이날 경찰 승합차에서 내린 A군은 포승줄에 묶인 채 손에 붕대를 감고 있었다. 얼굴 대부분이 모자와 마스크로 가려진 상태였다. A군은 지난 7일 오후 8시30분쯤 인천 부평구 삼산동 아파트에서 40대 어머니 B씨와 언성을 높이다가 집 안의 흉기로 B씨를 여러 차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

B씨는 119구급대에 의해 병원으로 이송됐으나 숨졌다. 당시 A군의 아버지와 동생은 집에 없었던 것으로 알려졌다. 경찰은 과거 A군과 B씨의 말다툼 신고를 받고 현장에 1∼2차례 출동한 적이 있으나, 그간 입건자는 없었던 것으로 파악됐다. 경찰은 국립과학수사연구원에 B씨의 시신 부검을 의뢰했다.

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