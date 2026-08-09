백지영, 장염에도 멈출 수 없었던 먹방…정석원 “많이 먹지 마” 걱정

가수 백지영이 장염 증상으로 몸 상태가 좋지 않은 상황에서도 음식을 향한 식욕을 숨기지 못해 남편 정석원의 걱정을 자아냈다.

가수 백지영이 장염 증상으로 몸 상태가 좋지 않은 상황에서도 음식을 향한 식욕을 숨기지 못해 남편 정석원의 걱정을 자아냈다. 백지영 유튜브 캡처

8일 백지영의 유튜브 채널에는 정석원과 함께 식사를 즐기는 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 영상의 제목은 ‘MZ 디저트에 빠진 정석원과 장염 투혼 백지영의 역대급 먹방 전쟁 (정석원 최애 카페)’로 두 사람의 유쾌한 식사 시간을 담았다.

이날 백지영과 정석원은 육개장 칼국수를 먹기 위해 유명 음식점을 방문했다. 백지영은 평소 최자와 스윙스 등도 찾는 곳이라고 소개하며 음식에 대한 기대감을 드러냈다. 식당에 들어선 뒤에는 내부 분위기와 음식 냄새를 두고 연이어 감탄했다.

하지만 백지영은 식사를 시작하기 전 자신의 몸 상태를 먼저 알렸다. 그는 이날 장염 증상이 있다면서 “살살 먹을 예정”이라고 밝혔다. 정석원 역시 백지영이 새벽 시간 구토와 설사를 했다고 전하며 아내의 상태를 걱정했다.

그렇지만 식탁에 음식이 등장하자 상황은 달라졌다. 백지영은 “면만 먹어도 맛있다”며 맛에 감탄했다. 정석원은 백지영이 장염 증상을 겪고 있다는 점을 거듭 상기시키며 “걱정된다”고 우려를 표했다. 이어 “많이 먹지 마”라고 조언했지만, 백지영은 “음식에 대한 예의가 아니다”며 쉽게 젓가락을 내려놓지 못했다.

백지영은 “사골 국물도 맛있다”며 이후 밥을 국물에 말아 먹고 싶다고 말했다. 이어 정석원이 “괜찮겠냐”며 “그만 먹으라”고 식사를 중단할 것을 권했다.

한편 백지영은 지난 2013년 배우 정석원과 결혼했다.

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