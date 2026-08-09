류화영, 예비신랑과 손 꼭 잡고 달콤한 서울숲 데이트

그룹 ‘티아라’ 출신 배우 류화영이 결혼을 앞두고 예비신랑과 함께한 일상을 공개하며 근황을 전했다.

그룹 ‘티아라’ 출신 배우 류화영이 결혼을 앞두고 예비신랑과 함께한 일상을 공개하며 근황을 전했다. 류화영 사회관계망서비스(SNS)

류화영은 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 서울숲에서 데이트를 즐긴 모습을 담은 사진 여러 장을 게재했다. 여러 장의 사진과 함께 “서울숲 데이트”라는 짧은 문구를 남겨 연인과의 여유로운 시간을 전했다.

사진 속 류화영은 긴 셔츠에 짧은 팬츠를 조합한 편안한 스타일로 서울숲 곳곳에서 시간을 보내고 있다. 푸른 하늘과 잔디가 펼쳐진 공간에서 자연스럽게 휴식을 즐기는 모습이 담겼다.

예비신랑과 함께 있는 장면도 공개됐다. 두 사람은 나란히 의자에 앉아 손을 맞잡은 채 시간을 보내고 있다. 사진에서는 예비신랑의 얼굴이 직접적으로 드러나지는 않았지만 뒷모습을 통해 보이는 넓은 어깨와 탄탄한 체격은 눈길을 끌었다.

류화영은 오는 9월 12일 결혼식을 진행할 예정으로 알려진다. 지난 4월 류화영은 결혼 소식을 직접 전했는데, 당시 사회관계망서비스(SNS) 게시물에 “사랑을 넘어 서로의 전부가 되기로 했다”고 설명했다.

이후에도 류화영은 웨딩화보 등 결혼을 준비하는 과정과 일상을 팬들과 공유해왔다. 결혼을 앞둔 류화영의 일상 공개가 이어지면서 두 사람의 결혼을 향한 관심도 높아지고 있다. 이번 서울숲 데이트 사진에서는 특별한 이벤트보다는 평범한 데이트를 즐기는 두 사람의 자연스러운 모습이 담겨 더욱 눈길을 끌었다.

한편 류화영은 지난 2010년 그룹 ‘티아라’의 멤버로 합류하며 연예계 활동을 시작했다.

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