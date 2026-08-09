235분에 담긴 바그너의 정수… 몰아치는 선율, 숨 죽인 객석

리하르트 바그너 ‘니벨룽의 반지’ 4부작 전곡 초연 150주년을 기념하는 하이라이트 공연이 8일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열렸다. 아드리앙 페뤼숑이 지휘하는 부천필하모닉오케스트라와 성악가 14명이 원래 나흘에 걸쳐 공연되는 15시간 분량 4부작의 핵심 장면을 235분에 담아 보여줬다. 무대장치와 연출을 걷어낸 콘서트 형식이었지만 역량 있는 성악가의 연기는 신화 속 영웅들 이야기에 관객을 몰입시켰다.



무대는 여느 공연보다 꽉 찬 모습으로 시작했다. 부천필은 하프 4대와 바그너 튜바를 비롯한 금관, 타악기까지 특수편성을 충실히 갖췄다. ‘라인의 황금’ 50분, ‘발퀴레’ 50분 공연 후 휴식 30분을 갖고 다시 ‘지그프리트’ 45분, ‘신들의 황혼’ 60분 순으로 이어졌다. 무대 위 대형 화면은 극 전개를 해설하고 대사를 띄웠다.

‘니벨룽의 반지’ 4부작 하이라이트 공연. 아트앤아티스트 제공

자칫 평면적일 수 있는 콘서트 오페라에 입체감을 불어넣은 건 1부와 4부에서 알베리히와 하겐을 잇달아 맡은 베이스바리톤 사무엘 윤이었다. 풍부한 성량과 정확한 딕션, 그리고 압도적인 감정 표현에 무대를 장악한 연기가 더해지면서 이 공연이 콘서트 형식임을 잊게 하는 순간을 만들었다. 독일 궁정가수다운 관록이 빛나는 무대였다.



보탄과 방랑자를 오간 바리톤 최인식, 로게와 미메를 소화한 테너 박승주도 좋은 연기와 노래를 객석에 선사했다. 지난 3월 잘츠부르크 부활절 페스티벌에서 같은 도너 역으로 베를린 필하모닉과 호흡을 맞춘 바리톤 김기훈의 활약도 돋보였다.



가장 인상적인 장면은 ‘지그프리트’ 3막을 닫는 이중창이었다. 서로를 향한 사랑을 확인한 브륀힐데와 지그프리트가 환희와 찬탄을 번갈아 주고받으며 상승하다 ‘빛나는 사랑, 웃는 죽음’을 함께 외치는 대목이다. 브륀힐데를 맡은 소프라노 이명주가 카리스마를 갖춘 연기와 노래로 객석을 매료시켰다. 이명주는 ‘발퀴레’부터 ‘신들의 황혼’까지 세 편에 연이어 출연하며 브륀힐데로서 갈채를 받았다.



바그너 오페라 애호가들이 기다린 것은 대단원이었다. 하겐의 창에 지그프리트가 쓰러진 뒤 이어진 장송행진곡에서 부천필의 금관은 벨중족과 칼, 브륀힐데의 사랑을 가리키는 유도동기를 차례로 불러냈다. 브륀힐데가 자신을 던져 만들어낸 불길이 하늘에 닿아 발할을 태우는 장면에서 페뤼숑과 부천필은 바그너 음악이 가진 찬란한 음색을 펼치는 데 남은 힘을 쏟아냈다. 몰아치는 선율에 객석은 숨을 죽였고 마지막 화음이 사라진 뒤 박수가 길게 이어졌다. 같은 공연은 14일 부천아트센터 콘서트홀에서 다시 열린다.

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