韓·日 고교생, 경북 동해안 지질공원 탐방·교류 나서

경북도는 동해안 유네스코 세계지질공원에서 3박 4일간 일정의 '한·일 지질공원 청소년 교류 프로그램'을 운영했다고 9일 밝혔다.

일본 산인해안 유네스코 세계지질공원 지역 고등학교 학생 6명 및 지질공원 관계자 등 10명은 경북 동해안 지질공원 사무국 관계자 및 지역 고등학생들과 함께 현장학습과 청소년 교류 활동을 펼쳤다.

경북도는 동해안 유네스코 세계지질공원에서 3박 4일간 일정의 '한·일 지질공원 청소년 교류 프로그램'을 운영한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 경북도 제공

참가자들은 경주양남주상절리와 골굴사, 포항 호미곶과 여남동 화석 산지 등 동해안 대표 지질명소를 탐방하며 동해 형성과정을 학습했다.

또 지질공원 보전과 활용을 주제로 토론하고 지역의 자연과 문화를 공유하는 교류 프로그램도 함께했다.

도는 미래세대 국제교류를 통해 세계지질공원의 국제적 위상을 높이고 지속가능한 지질관광과 지역 활성화 기반을 마련하기 위해 처음으로 이 프로그램을 기획했다.

앞으로 양국 지질공원 간 협력 네트워크를 확대하고 교육, 관광, 문화 분야의 지속 가능한 국제교류 기반을 구축해 나갈 계획이다.

한편 경북 동해안 유네스코 세계지질공원은 포항·경주·영덕·울진을 아우르는 2693.69㎢ 규모의 국내 최대 광역형 지질공원으로 2025년 4월 유네스코 세계지질공원으로 지정됐다.

주상절리, 화석 산지, 해안단구 등 29개 지질명소를 보유하고 있다.

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