스마트폰 붙잡은 손목이 ‘욱신’…젊어지는 ‘건초염’ 주의보

스마트폰과 노트북을 장시간 사용하면 손목에 부담이 쌓여 건초염으로 이어질 수 있다. 생성형 AI로 만든 이미지

최근 스마트폰과 태블릿, 노트북 등 전자기기 사용이 일상화하면서 손목과 손가락 통증을 호소하는 사람들이 늘고 있다. 단순한 피로라고 생각해 방치하기 쉽지만 손목을 반복적으로 사용한 뒤 욱신거리거나 움직일 때 통증이 지속된다면 ‘건초염’을 의심해볼 필요가 있다.

과거에는 50대 전후 여성이나 손목을 많이 사용하는 직업군에서 흔한 질환으로 여겨졌지만, 전자기기 사용이 늘면서 젊은층에서도 손목 건초염에 대한 주의가 필요해지고 있다.

◆ 50대·여성 환자 다수…전자기기 사용에 젊은층도 주의

9일 의료계에 따르면 건초염은 근육과 뼈를 연결해 관절의 움직임을 돕는 힘줄을 둘러싼 막인 건초 또는 건막에 염증이 생기는 질환이다. 같은 동작을 반복하거나 힘줄을 과도하게 사용하면 힘줄과 건초 사이에 마찰과 미세 손상이 발생해 염증으로 이어질 수 있다.

건초염은 손목과 손가락에서 흔하게 발생하지만 힘줄이 있는 부위라면 어디에서든 나타날 수 있다. 어깨와 팔꿈치, 무릎, 발목 등 움직임이 많은 관절에서도 발생한다.

건초염 환자는 50대 전후 여성이 많은 것으로 알려졌다. 의료계에서는 폐경 전후 호르몬 변화와 함께 가사노동이나 육아 등으로 손목을 반복적으로 사용하는 생활습관 등이 영향을 줄 수 있다고 설명한다.

하지만 최근에는 젊은층도 안심하기 어렵다. 스마트폰으로 장시간 영상을 보거나 메신저를 이용하고, 컴퓨터로 업무를 하면서 마우스와 키보드를 반복적으로 사용하는 과정에서 손목과 손가락 힘줄에 부담이 쌓일 수 있기 때문이다.

특히 손목을 구부린 채 스마트폰을 장시간 들고 있거나 한 손으로 휴대전화를 조작하는 습관은 손목과 엄지손가락 주변 힘줄에 부담을 줄 수 있다. 컴퓨터 작업 역시 마우스를 장시간 반복적으로 사용하면 특정 힘줄에 부담이 집중될 수 있다.

건초염은 50대 전후 여성 환자가 많지만, 최근에는 스마트폰 등 전자기기의 잦은 사용으로 젊은층 환자도 꾸준히 늘고 있다. 건강보험심사평가원

◆ 욱신거리고 붓는 손목…반복 사용이 주요 원인

건초염이 발생하면 해당 부위에 통증과 부종이 나타나고 움직임이 제한될 수 있다. 손목을 움직일 때 찌릿하거나 욱신거리는 통증이 나타나며, 특정 방향으로 손가락이나 손목을 움직일 때 통증이 심해지기도 한다.

손목 건초염은 엄지손가락 쪽 손목에서 통증이 나타나는 경우가 흔하다. 물건을 잡거나 병뚜껑을 돌리는 등 손목과 엄지를 함께 사용하는 동작에서 통증이 심해질 수 있다.

가장 흔한 원인은 반복적인 사용이다. 같은 동작을 장시간 반복하면 힘줄과 건초 사이의 마찰이 늘어나고 미세 손상이 누적될 수 있다. 손목을 많이 사용하는 직업군이나 가사노동이 많은 사람, 출산 후 육아로 손목 사용량이 급격히 늘어난 경우에도 발생 위험이 높아질 수 있다.

류머티즘 질환과 같은 염증성 질환이나 세균 감염 등이 원인이 되기도 한다. 특히 감염성 건막염은 일반적인 과사용성 건초염과 달리 방치할 경우 힘줄 손상으로 이어질 수 있어 신속한 진료가 필요하다.

증상이 가볍다고 해서 무조건 방치하는 것도 피해야 한다. 반복적인 사용으로 염증이 계속되면 통증이 만성화되고 손목이나 손가락의 움직임에 제한이 생길 수 있기 때문이다.

건초염이 의심되면 통증을 유발하는 손목 사용을 줄이고, 필요 시 보조기나 밴드 등을 이용해 움직임을 제한하는 것이 도움이 될 수 있다. 클립아트코리아

◆ 초기엔 손목 쉬게 하고 냉찜질…통증 지속되면 진료

건초염 초기에는 무엇보다 통증을 유발하는 손목 사용을 줄이는 것이 중요하다. 필요하면 보조기나 밴드 등을 이용해 움직임을 제한하는 것도 도움이 될 수 있다.

통증이나 부종이 있는 초기에는 냉찜질을 통해 증상을 완화할 수 있다. 얼음팩은 수건 등으로 감싼 뒤 피부에 직접 닿지 않도록 하는 것이 좋다. 증상이 가벼운 경우 휴식과 보조기 착용, 냉찜질, 소염진통제 등 보존적 치료로 호전될 수 있으며 물리치료 등을 병행하기도 한다.

보존적 치료에도 통증이 계속되거나 일상생활에 지장을 줄 정도라면 정형외과 등 의료기관을 찾아 정확한 진단을 받는 것이 좋다. 증상과 원인에 따라 약물이나 주사 치료를 시행할 수 있으며, 심한 경우 수술적 치료를 고려하기도 한다.

건초염을 예방하려면 손목에 반복적으로 부담이 쌓이지 않도록 하는 것이 중요하다. 스마트폰을 사용할 때는 한 손으로 장시간 같은 동작을 반복하기보다 양손을 번갈아 사용하고, 손목을 지나치게 꺾은 자세를 피하는 것이 좋다.

컴퓨터 작업을 할 때도 손목에 과도한 힘이 들어가지 않도록 자세를 조절하고, 손에 무리가 덜 가는 마우스나 손목 받침대 등을 활용하는 것도 방법이다. 업무 중간에는 손목과 손가락을 가볍게 움직이며 충분히 휴식하는 것이 좋다.

이미 통증이 심하다면 무리한 스트레칭이나 운동은 피해야 한다. 손목을 움직일 때 날카로운 통증이 반복되거나 붓기가 계속되고, 물건을 잡거나 들어 올리는 동작이 어려워졌다면 단순한 피로로 여기지 말고 진료를 받아보는 것이 좋다.

의료계에서는 손목에 무리를 주는 반복 동작을 장시간 지속하지 말고 작업 중간마다 휴식과 스트레칭을 취할 것을 권고한다. 손목을 많이 사용하는 작업을 해야 한다면 작업 환경과 자세를 조정해 힘줄에 가해지는 부담을 줄이는 것도 중요하다고 조언한다.

스마트폰과 컴퓨터 사용이 일상화된 만큼 건초염은 특정 연령대만의 질환으로 보기 어렵다. 손목 통증이 반복된다면 사용량을 줄이고 충분히 쉬는 것부터 시작하는 것이 좋다. 작은 통증을 방치하지 않는 것이 손목 건강을 지키는 첫걸음이다.

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