경북 국제 AI·메타버스 영상전 39편 본선행, 23일까지 인기투표

'2026 경북 국제 AI·메타버스 영상 공모전(GAMFF 2026 영상 공모전)'의 본선 진출작 39편이 오는 10일 전격 공개된다.

이번 공모전에는 97개국에서 인공지능(AI) 창작 영상, 게임 영상, 광고영상, 숏폼 등 4개 분야 3403편이 출품됐다.

경북 국제 AI·메타버스 영상전 포스터. 경북도 제공

이 가운데 국내 영상·AI 분야 전문가들이 30일간 심사를 거쳐 선정한 39편이 본선에 올랐다.

올해는 전문가 평가와 함께 작품의 대중성을 평가하는 온라인 인기투표를 새롭게 도입한다.

인기투표는 오는 23일까지 진행된다.

투표 전용 페이지인 vote.gamff.net 또는 GAMFF 공식 홈페이지를 통해 할 수 있다.

누구나 로그인 후 본선 진출작을 감상하고 하루 한 번 원하는 작품에 투표할 수 있다. 투표권은 매일 자정 새롭게 부여된다.

인기상을 포함한 최종 수상작은 내달 3일 구미컨벤션센터에서 열리는 '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제' 개막식에서 발표된다.

영상제는 3일간 구미·포항·경산에서 각각 열린다.

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