LG유니참, ‘세계 고양이의 날’ 맞아 ‘유기묘’ 후원

LG유니참은 8월 8일 ‘세계 고양이의 날’을 맞아 국내 최대 고양이 보호단체인 ‘한국고양이보호협회(이하 고보협)’에 유기묘를 위한 프리미엄 사료를 기부한다고 9일 밝혔다.

LG유니참은 전날 고보협 유기묘들의 안정적인 급식 환경을 지원하기 위해 약 2000회 급여 분량의 프리미엄 펫푸드 ‘긴노스푼 100% 통살토핑’ 사료 100kg을 전달한다.

LG유니참, 세계 고양이의 날 기부 캠페인 포스터. LG유니참 제공

이번 기부는 반려인들과 함께 할 수 있는 참여형 ‘매칭 그랜트’ 방식으로 진행됐다. LG유니참 공식 소셜미디어(SNS) 채널에 게시된 ‘세계 고양이의 날 기념’ 콘텐츠에 ‘좋아요’가 1000개를 넘으면 100kg을 기부하는 방식이다. 고보협 공식 SNS 채널과 협업으로 더 많은 반려인이 동참할 수 있도록 했다.

반려동물용품 브랜드 ‘LG유니참 펫케어’를 운영하는 LG유니참은 2018년부터 고보협과 함께 유기묘 정기 후원 활동인 ‘긴노스푼 길만 걷자’ 캠페인을 진행해왔다. 지난해부터는 이를 확대해 전국 지방자치단체 및 지역보호소를 대상으로 릴레이 기부 캠페인 ‘유니참 RUN’을 전개하고 있다.

유니참 RUN은 기부를 받은 기관이 다음 기부처를 추천하면 해당 기부처로 후원이 이어지는 방식이다. LG유니참은 이를 통해 나눔의 선순환을 만들고 있다. LG유니참이 현재까지 진행한 유기묘 후원 규모는 8000만원 상당이다.

LG유니참 관계자는 “새로운 보금자리를 찾고 있는 고양이들의 건강을 기원하기 위해 사료 나눔을 마련했다”면서 “생명 존중 가치를 실천하는 펫 케어 리딩 브랜드로서 동물과 사람이 함께 건강한 일상을 누릴 수 있도록 지원 범위를 넓혀갈 계획”이라고 말했다.

한편 LG유니참은 생활 밀착형 사회공헌 활동인 ‘쉐어 패드’ 캠페인을 통해 취약계층의 건강권 향상에도 힘쓰고 있다. 쉐어 패드 캠페인은 지역사회 취약계층 여성과 청소년, 유아들에게 생리대와 기저귀 등 필수 위생용품을 정기적으로 후원하는 LG유니참의 대표 사회공헌 활동으로 올해로 14년차를 맞는다. 지난달에는 세이브더칠드런과 (사)한국한부모가족복지시설협회에 총 12만장의 위생용품을 지원해 2026년 누적 기부 수량 86만장을 달성했다.

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