장동민 "이상준 눈만 높고 여자 만나는 스킬은 없어"

코미디언 장동민이 후배 코미디언 이상준을 언급하며 "눈만 높다"고 했다. 1982년생인 이상준은 미혼이다.

장동민은 8일 방송한 E채널·채널S 예능프로그램 '끝까지 간다! 독박투어'에선 김대희·김준호·장동민·유세윤·홍인규 등 기존 멤버에 더해 게스트 이상준과 함께 목포 여행을 떠났다. 이상준은 목포 출신이다.

이들은 케이블카를 타기 위해 이동하던 중 결혼과 연애에 관해 얘기했다.

이상준은 "그러고 보니 여기서 저만 결혼을 안 했다"고 말했다.

장동민은 이상준을 향해 "상준이가 눈만 높고 여자 만나는 스킬은 없다"고 해 웃음을 자아냈다.

김준호가 "우리가 좀 알려줘야겠네"라고 하자 이상준은 "여기서 저한테 연애 조언을 해 줄만한 사람은 없다"고 해 웃음을 안겼다.

홍인규는 "왜 없냐. 연예인(김지민)이랑 결혼한 사람도 있다"며 김준호를 가리켰다.

김준호는 오히려 장동민을 언급했다. 김준호는 "생각해보니 너랑 비슷한 포지션의 사람이 조언해주는 게 맞을 것 같다. 대희 형이랑 나는 (비주얼이) 멀쩡하다. (비주얼이) 안 멀쩡한 동민이한테는 조언 받을 만하다"고 했다.

<뉴시스>

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