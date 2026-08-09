[속보] 홍준표 “참 가슴 아프다…말 한마디 못 하는 검사들 비겁해”

홍준표 전 대구시장. 뉴스1

홍준표 전 대구시장이 9일 “윤석열, 한동훈 같은 정치검사들 때문에 80년 전통의 검찰조직이 해체되고 수사권마저 탈취 당하는 지경에까지 이르렀지만 말 한마디 못하는 검사들은 참 비겁하고 비루해 보인다”고 지적했다.

홍 전 시장은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “내가 검사 11년을 할 때 검사는 정의에 살고 정의에 죽는다고 배웠다”며 이같이 전했다.

이어 “검사 4년차 때 남부지청에서 5공비리 사건의 최대 성공작이었던 노량진 수산시장 강탈사건을 인지수사한 일이 있었다. 검찰총장의 집요한 수사 방해공작을 물리치고 홀로 전두환 전 대통령의 형 전기환, 민정수석 이학봉, 서울시장 김성배, 민정비서관 손모판사 등을 수사할 때 나는 하루 세 시간만 쪽잠을 자고 두 달 동안 남부지청 104호실에서 고군분투했다”고 했다.

그러면서 “전기환을 구속기소하고 배후 권력자들의 비리를 수사하고 있을 때, 검찰총장과 평검사의 대결 구도가 언론에 폭로되는 바람에 검찰총장이 퇴진했고, 후임 검찰총장이 들어오자마자 나는 특수부에서 쫒겨 나고 사건은 대검에서 빼앗아가 축소수사로 끝냈다”고 더했다.

홍 전 시장은 “그 후 나는 통제할 수 없는 검사로 낙인 찍혀 광주지검으로 좌천됐고, 특수부 검사 4개월 만에 다시는 특수부 근처에는 가지 못하고 조폭, 마약수사를 하는 강력부 검사로 검사 생활을 계속했다"며 "광주조폭을 소탕하고 서울지검 강력부로 돌아와서 마지막으로 슬롯머신 사건 수사를 끝으로 검사 생활을 마감했다"고 설명했다.

그러면서 "정의를 향한 일념으로 산 11년의 불꽃같은 검사 생활이었다. 대부분의 검사들이 그러한 삶을 사는데 윤석열, 한동훈 같은 정치검사들 때문에 80년 전통의 검찰조직이 해체되고 수사권마저 탈취 당하는 지경에까지 이르렀다"고 비판했다.

마지막으로 “그럼에도 말 한마디 못하는 검사들은 참 비겁하고 비루해 보인다. 오호 통재라라는 말은 이때 하는 말일 것”이라며 “참 가슴 아프다”고 했다.

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