말다툼하다 모친 살해한 10대 아들, 구속심사 출석…묵묵부답

말다툼을 하다가 어머니를 살해한 10대 아들이 구속 심사를 받기 위해 법원에 출석했다.



존속살인 혐의 등을 받는 A(18)군은 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어섰다.

말다툼하다가 어머니를 살해한 10대 아들이 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천지법으로 들어서고 있다.

경찰 승합차에서 내린 A군은 포승줄에 묶인 채 손에 붕대를 감고 있었으며 모자와 마스크로 얼굴 대부분을 가린 상태였다.



그는 "왜 말다툼을 했냐", "어머니에게 죄송하지 않냐"는 취재진 질문에 아무런 말도 하지 않은 채 주변을 경계하는 모습을 보였다.



이어 "어떤 갈등이 있었냐", "왜 자진신고 했냐" 등 물음에도 침묵했다.



이날 영장실질심사는 오후 2시부터 진행되며 A군의 구속 여부는 오후 늦게 결정될 예정이다.



A군은 지난 7일 오후 8시 30분께 인천시 부평구 삼산동 아파트 집에서 40대 어머니 B씨와 말다툼 중 집 안의 흉기로 B씨를 여러 차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.



B씨는 119구급대에 의해 병원으로 이송됐으나 숨졌으며, A군의 아버지와 동생은 당시 집에 없었던 것으로 알려졌다.



경찰은 과거 A군과 B씨의 말다툼 신고를 받고 현장에 1∼2차례 출동한 적이 있으나, 당시 입건자는 없었던 것으로 파악됐다.



경찰 관계자는 "구체적인 범행 동기는 가정사와 관련된 내용이어서 밝힐 수 없다"며 "국립과학수사연구원에 B씨의 시신 부검을 의뢰했다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지