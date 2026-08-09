“김치 없으면 밥 못 먹어”는 옛말…한국인 김치 섭취량 15년간 ‘감소’

한류 열풍에 힘입어 우리 고유 음식인 김치가 세계인의 식탁에 자주 오르게 됐지만, 정작 한국인들의 김치 소비량은 최근 15년 사이 급격히 감소한 것으로 나타났다. 생성형 AI로 만든 이미지

“김치 없으면 밥 못 먹는다”는 이제 옛말이 됐다. 한류 열풍에 힘입어 우리 고유 음식인 김치가 세계인의 식탁에 자주 오르게 됐지만, 정작 한국인의 식탁에서 김치의 존재감이 갈수록 옅어지고 있다.

반면 젊은 세대를 중심으로 김치를 밥상에 곁들이는 반찬보다 찌개나 찜 등에 넣는 식재료로 활용하는 경향은 강해진 것으로 나타났다.

9일 한국지역사회영양학회에 따르면 중앙대·제주대·세계김치연구소 연구진이 2010~2024년 국민건강영양조사 참여자를 분석한 결과, 조사 시점 직전 24시간 동안 김치를 전혀 먹지 않았다고 응답한 비율은 2010년 11.7%에서 2024년 22.7%로 11%포인트(p) 상승했다.

15년 전에는 하루 동안 김치를 한 번도 먹지 않은 사람이 10명 중 1명꼴이었다면, 최근에는 10명 중 2명 이상으로 늘어난 셈이다.

김치 미섭취 비율을 성별로 나눠보면 남성은 2010년 10.2%에서 2024년 20.6%로 상승했고, 여성은 13.1%에서 24.8%로 높아졌다.

최근 24시간 기준 김치를 섭취하지 않은 사람의 비율. 한국지역사회영양학회

김치를 먹는 사람들의 섭취량도 감소했다.

연구진이 가중 선형 회귀 분석을 통해 연간 김치 섭취량 변화를 살펴본 결과 전체 김치의 베타계수는 -1.421로 나타났다. 김치 종류별로는 배추김치의 감소 폭이 가장 컸으며, 베타계수는 -0.909였다.

전체 김치 소비에서 배추김치가 차지하는 비중이 큰 만큼 섭취량 감소 폭 역시 상대적으로 크게 나타난 것으로 연구진은 추정했다.

반면 김치를 찌개나 찜 등 요리에 넣어 먹는 비율은 0~9세를 제외한 모든 연령대에서 증가했다.

김치를 식탁 한쪽에 따로 올려 먹기보다 다른 음식에 넣어 하나의 재료로 활용하는 식습관이 확산하고 있는 것으로 풀이된다.

김치 소비 방식의 변화. 한국지역사회영양학회

김치 섭취와 사회경제적 수준 사이에서도 차이가 나타났다.

소득 수준에 따른 김치 섭취 정도를 분석한 결과, 가장 소득이 낮은 집단의 김치 섭취 정도(오즈비·odds ratio·OR)는 1.25로, 가장 소득이 높은 집단(1.16)보다 높았다.

즉, 소득이 적을수록 김치를 더 많이 먹는 것으로 나타난 것이다.

연구진은 김치 소비 변화가 단순히 김치 자체의 선호도 변화만으로 설명되기보다는 한국인의 식사 구성과 전반적인 식습관 변화가 반영된 결과라고 분석했다.

김치를 얼마나 많이 먹느냐에만 초점을 맞추기보다 전체적인 식단의 질과 균형을 고려한 접근이 필요하다는 것이다.

연구진은 “김치 섭취량을 늘리는 것 자체를 목표로 삼기보다 전반적인 식단의 질과 균형을 고려하는 식습관 중심의 공중보건 전략이 필요하다”며 “김치 역시 이러한 식단의 일부로 바라봐야 한다”고 강조했다.

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