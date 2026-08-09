‘홈잉루츠 송도’ 인천글로벌시티, 재외동포타운 3단계 본격 마케팅

인천에 재외동포들이 지낼 글로벌타운을 선보이는 3단계 프로젝트가 본격화할 전망이다. 시행사 인천글로벌시티(IGCD)는 향후 인천경제자유구역에서 정체성과 위상을 더욱 확고히 다져나갈 방침이다.

IGCD는 대고객 접근성과 소통 기능이 대폭 강화된 공식 홈페이지를 리뉴얼했다고 9일 밝혔다. 최신 미디어 마케팅 요소를 적극 반영하고, 재외동포 및 국내외 예비 수분양자들에게 사업 브랜드 ‘홈잉루츠 송도(HOMING ROOTS SONGDO)’와 추진 정보를 한눈에 볼 수 있도록 구성한 게 특징이다.

상단 카테고리는 회사 및 사업 소개, 홍보센터, 뉴스룸 등 4대 핵심 축으로 구조화했다. 브랜드 슬로건인 ‘집에 담고 싶은 모든 가치, 홈잉루츠’ 정체성을 담아내고 고품격 주거 공간의 핵심 가치를 입체적으로 시각화했다는 것이 IGCD 측 설명이다.

대상지인 11공구에 들어서는 지하 2층에서 지상 25층·35층·44층 총 14개 동, 1700세대 대단지 아파트 개요, 위치도 등을 배치시켰다. 성공적으로 완료된 1단계 ‘송도 아메리칸타운 아이파크’, 2단계 ‘송도 아메리칸타운 더샵’ 실적을 함께 명시해 사업 연속성과 기업 신뢰도를 보여준다.

새롭게 탈바꿈한 홈페이지는 전반적으로 시원한 화면 레이아웃과 풀비주얼 비디오 스케일이 도입됐다. 메인 화면에 3단계 청약 일정 알림과 관심고객 케어를 위한 ‘청약 의향서 접수’ 팝업 창구가 고객들과의 접점을 강화하고 있다.

홍보센터·뉴스룸 카테고리는 신설됐다. 무한대 기호(∞)와 오뚝이(8) 형상으로 ‘708만 재외동포와 304만 인천시민의 연결’을 상징하는 신규 CI 및 ‘홈잉루츠’ BI 가치를 명확히 전달하려는 의도가 담겼다. 통합 미디어 창구에서는 다양한 매체 홍보물을 한데 확인할 수 있다.

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