중구, 하반기 ‘대학생 멘토링’ 참여자 모집 [지금 우리 동네는]

서울 중구가 대학생과 청소년을 일대일로 연결해 주요 교과목 학습과 진로 탐색을 돕는 ‘대학생 멘토링’을 하반기에도 운영한다.

중구의 상반기 ‘대학생 멘토링’에 참여한 대학생과 청소년이 화상 플랫폼을 활용해 수업을 하고 있다. 중구 제공

구는 다음 달 1일까지 하반기 대학생 멘토링에 참여할 멘토와 멘티를 각각 70명씩 모집한다고 9일 밝혔다. 멘토링은 다음 달부터 12월까지 약 12주간 화상 플랫폼을 활용한 비대면 방식으로 진행한다.

멘토는 서울과 수도권 소재 대학(원) 재·휴학생이라면 누구나 지원할 수 있다. 구청 홈페이지에서 신청 서식을 내려받아 작성한 뒤 재학·휴학 증명서와 함께 이메일로 제출하면 된다. 멘티는 초등학교 6학년부터 고등학교 1학년까지 모집하며 재학 중인 학교를 통해 신청할 수 있다.

교육은 기간 내 총 30시간 이상, 주 1~2회, 1시간 이상을 기준으로 탄력 운영한다. 수업 요일과 과목은 연결된 멘토와 멘티가 자율적으로 협의해 결정한다.

구는 멘토에게 봉사활동 시간을 인정하고 교재비와 화상 플랫폼 이용료, 간식비 등 필요한 경비를 지원한다. 활동 실적과 멘티 만족도 등을 종합적으로 평가해 우수 멘토에게 구청장 표창을 수여하고 중구인재육성장학재단 장학생 선발 기회도 제공한다.

구는 상반기 멘토링 참여자 만족도를 토대로 하반기에는 정규 수업에만 참여하는 학생을 우선 선발하고 학부모 대상 중간 피드백 절차를 강화하는 등 운영 체계를 보완했다. 상반기 만족도는 94.9%다.

중구의 하반기 ‘대학생 멘토링’ 모집 안내문. 중구 제공

하반기 멘토링에 앞서 이달 10일과 12일에는 동국대학교에서 관내 초등학생 50여명을 대상으로 ‘여름방학 원데이 환경·사회·지배구조(ESG) 체험 멘토링’도 진행한다. 동국대 재학생 멘토 16명이 참여해 친환경 화채 만들기, 탄소발자국 줄이기 등 실습 위주의 환경 보호 활동 체험 활동과 캠퍼스 투어를 진행할 예정이다. 보다 자세한 사항은 구청 교육정책과로 문의하면 된다.

김길성 중구청장은 “대학생 멘토링은 우수한 청년 자원과 관내 청소년을 연결해 배움의 격차를 줄이는 의미 있는 프로그램”이라며 “청소년들이 교육 기회에서 소외되지 않도록 다각적인 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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