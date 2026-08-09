제니, 연애관 공개… 늦은 답장에 “위험신호다” 확고한 기준

그룹 ‘블랙핑크’의 제니가 이성에게 연락할 때 자신의 연애 방식을 솔직하게 공개해 눈길을 끌었다.

그룹 ‘블랙핑크’의 제니가 이성에게 연락할 때 자신의 연애 방식을 솔직하게 공개해 눈길을 끌었다. Cosmopolitan 유튜브 채널 캡처

제니는 최근 코스모폴리탄 유튜브 채널에 출연해 연애와 관련된 다양한 이야기를 나눴다.

이날 방송에서는 상대방의 연락 방식에 대한 질문이 등장했다. 진행자가 한 남성이 페이스북 상태는 계속해서 변경하면서 정작 자신의 문자에는 몇 시간 뒤에 답장을 보내는 상황을 이야기하자, 제니는 “위험신호다”고 답하며 즉각적인 반응을 보였다.

제니는 이 같은 행동에 대해 긍정적으로 평가하지 않았다. 제니는 재차 물으며 “그건 잘못됐다”고 선을 그었다. 이어 연인 관계에서는 상대방으로부터 존중과 사랑을 받는 것이 중요하다는 생각도 밝혔다.

제니는 자신의 연락 습관에 대해서도 털어놨다. 메시지를 보낸 뒤 답장이 오지 않을 경우 다시 한 번 연락하는지 묻는 말에 그는 오히려 자신은 먼저 메시지를 보내지 않는다고 답했다.

특히 같은 상대에게 메시지를 연달아 두 번 보내는 행동은 자신에게 상당히 큰 의미가 있는 일이라고 설명했다. 다만 긴급한 상황이라면 예외가 될 수 있다고 덧붙였다.

상대방이 답장을 하지 않는 이유에 대해서는 상황에 따라 다르게 받아들일 수 있다는 입장도 전했다. 그는 어떤 이유로든 답장하지 않더라도 상대방의 시간을 존중할 수 있다는 것이다.

그러나 제니가 특히 부정적으로 바라본 것은 소셜미디어 활동과 메시지 응답 사이에 차이가 있는 경우였다. 페이스북 상태를 계속 변경할 정도로 온라인 활동을 하고 있으면서 자신이 보낸 메시지에는 답하지 않는 상황에 대해서는 받아들이기 어렵다는 반응을 보였다.

이번 방송에서 제니는 자신의 연애관과 연락에 대한 기준을 가감 없이 이야기하며 관심을 모았다. 상대방의 연락을 무작정 재촉하기보다는 각자의 상황과 시간을 존중하되 다른 온라인 활동과 비교해 지나치게 늦어지는 연락에는 분명한 기준을 가지고 있다는 점을 드러냈다.

한편 제니는 이번 코스모폴리탄 콘텐츠에서는 음악 활동과는 또 다른 일상적인 주제를 통해 자신의 생각을 솔직하게 전하며 팬들의 관심을 받았다.

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